Jenas schönste Bauruine wird abgerissen

Der Schützenhof an der Schützenhofstraße in einer Weitwinkelaufnahme. Abgerissen wird nun der vor gut 10 Jahren errichtete Mittelteil hinter dem Bauschild sowie die Gebäudeteile rechts davon, die noch zum alten Schützenhof gehören.

Jena. Wohnanlage am alten Schützenhof: Nach mehr als zehnjährigem Baustillstand kündigt die Firma ICE Assets GmbH aus Jena einen Neuanfang an.

Nach gut zehn Jahren hat der Dornröschenschlaf am alten Schützenhof in der Schützenhofstraße ein Ende. Das fast fertiggestellte aber nie bezogene Mehrfamilienhaus im Norden der Stadt wird abgerissen. Das ist auf einer Bautafel zu lesen, die ganz frisch in das Biotop vor dem Gebäude gepflanzt wurde. Die Menschen bleiben stehen und studieren erstaunt die Tafel. Die meisten hatten erwartet, dass noch ein paar Restarbeiten an dem farbenfrohen Haus erledigt werden und die Bewohner einziehen.