Jenas Schuldezernent „nicht glücklich“ ohne Maskenpflicht

Jena. Jenas Bildungsdezernent sagt vorm Schuljahresstart: Mal abwarten, was Reiserückkehrer mitgebracht haben

Ein wenig Skepsis lässt Eberhard Hertzsch sehr wohl durchblicken vorm Start des corona-überschatteten Schuljahres. Der Jenaer Bildungs- und Sozialdezernent findet es „nicht besonders glücklich“, dass der Freistaat Thüringen in seiner Pandemie-Verordnung auf die Mund-Nase-Schutz-Pflicht während des Unterrichts verzichtet. Diskussionen seien da programmiert, weil Nordrhein-Westfalen diese Pflicht als Ganzes für die Schulen verfügt habe. Ihm sei schon klar, dass der Freistaat die unterschiedlichen Bedingungen in den Kommunen unter einen Hut bekommen wolle, sagte Eberhard Hertzsch. „Aber in unserer dicht gedrängten Stadt gebietet es die Logik, mehr Maßnahmen als im dünn besiedelten Landkreis zu treffen.“ Zum Beispiel ein Lüftungsregime einzuhalten, bleibe wichtig.