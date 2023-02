Jenas Sechstklässler mit Lesevorträgen auf höchstem Niveau

Jena. Jenaplanschülerin siegt beim Vorlesewettbewerb

Wer kann in Jena am besten vorlesen? Diese Frage wurde beim Stadtentscheid des 64. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels beantwortet. Die Sieger und Siegerinnen der Jenaer Schulentscheide lasen dabei um die Wette.

Der 1959 ins Leben gerufene Vorlesewettbewerb ist mit circa 600.000 Teilnehmern jährlich der älteste und größte Schülerwettbewerb Deutschlands. Der diesjährige Stadtentscheid fand am Donnerstag, 23. Februar, in der Ernst-Abbe-Bücherei Jena statt. Zwölf Schüler und Schülerinnen nahmen an dem Vorlesewettbewerb teil. Die Entscheidung traf letztendlich eine fachkundige, dreiköpfige Jury, diese bestand aus Christopher Schnell, Leiter der Thalia Buchhandlung Jena, Johanna Büchner, Kinderbibliothekarin der Ernst-Abbe-Bücherei, und Anke Scherzer, Koordinatorin des Schulnetzwerks Schubinet. „Alle Vorträge waren auf hohem Niveau und die Entscheidung für die beste Vorleseleistung fiel schwer“, heißt es in einer Mitteilung der Ernst-Abbe-Bücherei.

Schlussendlich hat jedoch Johanna K. von der Staatlichen Jenaplan-Schule mit ihrem Beitrag die Jury überzeugt und gewann somit den diesjährigen Stadtentscheid. Alle teilnehmenden Kinder erhielten eine Urkunde und einen Buchpreis.

Johanna vertritt nun Jena im Bezirksentscheid Thüringen Ost. Bis zum gesamtdeutschen Siegertreppchen führen die Etappen von den Schulentscheiden über Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale mit den 16 Landessiegern am 21. Juni 2023 in Berlin beim RBB.

An den regionalen Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligen sich bundesweit rund 6600 Schüler der sechsten Klassen. Die über 600 Regionalwettbewerbe organisieren Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und weitere kulturelle Einrichtungen. Der Wettbewerb soll Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit tragen, die Lesekompetenz von Kindern stärken und diese somit dabei unterstützen, ihren Horizont zu weiten, gesellschaftliche Veränderungen einzuordnen und Offenheit für Neues zu entwickeln.

Der Vorlesewettbewerb wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.

Auf www.vorlesewettbewerb.de/der-wettbewerb/buchempfehlungen veröffentlicht die Stiftung Buchkultur und Leseförderung kuratierte Lesetipps zu zahlreichen Themen – auch abseits der bekannten Kinderbuchklassiker.