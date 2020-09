Jenas selbstlose Helfer in Corona-Zeiten

Der 21. Jenaer Ehrenamtspreis wird am 18. November feierlich übergeben, und derzeit nimmt er immer mehr verfeinerte Formen an: Ausbildungsleiter Mario Griebel führte Montagmittag die Besucher des Jenaer Bildungszentrums am Göschwitzer Ernst-Ruska-Ring auch in die Feinoptiker-Abteilung. Dort hat Tilo Schuchert, 2. Lehrjahr, die Spezialaufgabe, den Preis in Form eines Glasprismas zu bearbeiten. Besonders interessiert schaute ihm Awo-Regionalverbands-Chef Frank Albrecht über die Schulter; schließlich hatte die Awo schon 1996 den 1. Jenaer Ehrenamtspreis initiiert. Und seit dem Jahr 2000, so berichtete Albrecht, werde der Ehrenpokal immer neu im Bildungszentrum gefertigt. Tilo Schuchert schätzte, dass er unterm Strich 30 bis 40 Stunden Arbeit in den Pokal gesteckt haben wird, insbesondere mit dem Läppen, wie die Feinoptiker das Verfahren zur Oberflächenglättung nennen. Das kostbare Glasstück werde zuletzt noch mit Stützsäulen kombiniert.

Sozialdezernent Eberhard Hertzsch (parteilos) lud am Montag gemeinsam mit Frank Albrecht ein, verdienstvolle Ehrenamtler als Preisträger vorzuschlagen. Das sei eine „sehr segensreiche Angelegenheit“, werde doch so die Fülle der Jenaer Initiativen ins Licht gerückt, sagte Hertzsch. Die Ehrenamtsarbeit sei „ein ganz großer Faktor in unserer Gesellschaft“. Der diesjährige Preis soll die vielfältigen Hilfsleistungen während der Corona-Pandemie in den Mittelpunkt stellen, sagte Frank Albrecht, wenn er etwa an Besuchsdienste denke oder Initiativen zur Herstellung von Mund-Nase-Schutz-Masken. Zu den Sponsoren des mittlerweile alle zwei Jahre vergebenen Preises gehören wieder die Stadtwerke, die Jenoptik und der Awo-Ortsverband. „Deutlich über 1000 Euro“ an Preisgeld seien bereits beisammen, sagte Frank Albrecht.

Bis zum 21. Oktober können nun Vorschläge eingereicht werden – per Mail unter verbandsarbeit@awo-mittelwest-thueringen.de oder per Post an Awo-Regionalverband Mitte-West-Thüringen, Soproner Straße 1b, 99427 Weimar. Eine Jury stimmt über die Preise ab.