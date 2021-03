„Jenas“ sieht so komisch aus

Das Wehklagen, dass am Wochenende nichts los sei, passt gut zu Journalisten, die gern ein bisschen Rumtata für ihre Berichterstattung hätten. Spricht man den Jenaer Rathaussprecher Kristian Philler auf dieses Wochenendproblem an, kontert er aus der privaten Nische. Er wohnt in der Nähe der zwischen Engelplatz und Neugasse gelegenen Bücherei-Bürgerservice-Neubaustelle. Und er könne berichten, dass sich auf der Baustelle sogar am Sonnabend zwischen 7 und 12.30 Uhr ganz schön was bewegt.

Ja, stimmt schon, und überhaupt, es gibt auch die subtilen, die weniger auffälligen Bewegungen. Zum Beispiel angesichts des Namensschildes zu einem neuen Imbiss-Angebot neben dem Ricarda-Huch-Haus am südlichen Löbdergraben könnte man meinen, hier bewege sich etwas – nicht nur im gastronomischen Sinne.

„Jena’s Gemüse Kebap“, so steht dort geschrieben. Auf den invasiv sich ausbreitenden „Idioten-Apostroph“ (hier zwischen „a“ und „s“) haben sich die jüngsten deutschen Rechtschreibregeln nämlich leider hinbewegt. Beispielsweise beim besitzanzeigenden Genitiv „zur Verdeutlichung der Grundform eines Personennamens“, heißt es in Duden-Regel „K 16“, werde „der Apostroph gelegentlich“ gebraucht.

Qualifiziert kann sich Kristian Philler auch dazu äußern, weil er vor seiner Zeit im Rathaus viele Jahre eine Werbeagentur betrieben hat und Diskussionen um Aufträge à la „Erna’s Frittenbude“ gut kennt. Er sehe, dass dieser Apostroph im Englischen regelgerecht sei. Zugereiste würden auch in Jena beide Sprachen mischen. Und so obwalte eine „Fortentwicklung, die man nicht aufhalten kann“. Gleichwohl finde er das „immer noch hässlich“.

Ach, Herr Philler, und jetzt haben wir noch nicht vertieft, dass die Hauptwörter, wo nötig, immer seltener gekoppelt werden. „Gemüse Kebap“. „Goethe Galerie“. Substantive dürfen nur in Form von Vor- und Nachname ohne Zeichen dazwischen nebeneinanderstehen, sagt die Regel. Aber bestimmt nicht mehr lange.