Jenas Stadtjugendpfarrerin streicht die Segel

Die neue Jenaer Stadtjugendpfarrerin Johanna Bernstengel (36) hat die Beendigung ihres Dienstes in der Jungen Gemeinde (JG) Stadtmitte angekündigt. Das bestätigte Superintendent Sebastian Neuß am Montag auf Anfrage. Der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Jena und die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde als Trägerin der Jungen Gemeinde Stadtmitte würden mit Bedauern konstatieren, dass in den vergangenen Monaten gegenseitigen Kennenlernens und Ausprobierens die Stadtjugendpfarrerin und die JG Stadtmitte „nicht zueinander gefunden“ hätten. Auf JG-Seite gelte dies für das Mitarbeiterteam wie auch für die Ehrenamtler des Vorbereitungskreises und des Beraterkreises der JG. Pfarrerin Bernstengel werde die Amtsgeschäfte weiterführen und sich im Zusammenwirken mit dem Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) baldmöglichst auf eine andere Stelle bewerben.

Der Beraterkreis der JG-Stadtmitte betonte in einer am Montag „in Absprache mit Frau Bernstengel“ gefassten Erklärung ebenfalls die Formel, dass man „nicht zueinander gefunden“ habe. „Anders lautende Gerüchte“ würden der Beraterkreis und Johanna Bernstengel zurückweisen: Die geplante Beendigung der Tätigkeit stehe in keinem Zusammenhang mit dem ehemaligen Stadtjugendpfarrer Lothar König.

Im Kern sei dieser Personalvorgang nach vier, fünf Monaten seit der Neubesetzung kein Drama und nichts Ungewöhnliches, sagte Sebastian Neuß. In einem sich nicht fügenden Zusammenspiel der Beteiligten an einer derart komplexen Stelle wie der des Stadtjugendpfarramtes sehe er keine Schande. Und es gebe „keinen Skandal, keine Verfehlung“.

„Das ist für uns alle traurig“, sagte Georg Elsner, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde. „Wir haben gedacht, das ist eine tolle Besetzung.“ Auf welcher Seite sich die Waage geneigt hat? In Elsners Wahrnehmung war das „mehr ein Entschluss, der in ihr gereift ist“.

Lothar König betonte auf Nachfrage, dass er sich nach seinem Abschied aus den JG-Belangen herausgehalten habe. Er habe seiner Nachfolgerin aber ein paar Mal Mut gemacht. In diesem Amte brauche es viel Zeit des Einlebens. „Vier Monate, das ist nichts.“

Die Pfarrerin selbst war am Montag nicht erreichbar. Auf ihrer Mailbox hatte sie die Sprachnachricht hinterlassen, dass sie bis 16. März krank geschrieben sei.