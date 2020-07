Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenas Stadtwerke bündeln alle Angebote unter einem Dach

Die Stadtwerke-Gruppe bündelt ihre Angebote in der Innenstadt: Bis Ende 2021 soll die Saalstraße 8a als zentrale Anlaufstelle für Kunden der Stadtwerke Energie, von Jenawohnen und vom Nahverkehr sowie der Jenaer Bädergesellschaft umgebaut werden.

Aktuell werde der Bauantrag für das neue Kundencenter vorbereitet, damit die nötigen Umbauarbeiten auf den Weg gebracht werden könnten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. In dem Gebäude war zuletzt das Pfand- und Aktionshaus Jena untergebracht. Es steht seit einem Jahr leer. Die bestehenden Servicecenter des Nahverkehrs in der Holzmarktpassage und auch das Servicecenter der Stadtwerke Energie in der Grietgasse 4 würden aus ihren bisherigen Standorten ausziehen, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit.

Das neue Stadtwerke-Servicecenter soll sich auf fast 900 Quadratmetern und über zwei Etagen erstrecken. Geplant ist aktuell – abhängig vom Bauantrag – Anfang 2021 mit den Umbauarbeiten zu beginnen.