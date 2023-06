Jenas Straßenbahnhaltestellen werden barrierefrei

Die Haltestelle Jenoptik in Jena-Göschwitz ist die erste, die mit den gelben Bahnsteigerhöhungen ausgerüstet wird. Weitere folgen in den nächsten Wochen.

Jena. Nahverkehr: Menschen mit Beeinträchtigungen fahren mit, ohne auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Umbau erfolgt sukzessive.

Um allen Fahrgästen der neuen Straßenbahnen einen barrierefreien Einstieg zu ermöglichen, werden die Bahnsteige des Jenaer Nahverkehrs zunächst mit zusätzlichen Bahnsteigkanten ausgerüstet. Die Umbauarbeiten starteten in dieser Woche an der Haltestelle Jenoptik in Göschwitz. In den kommenden Wochen erfolgt nach Angaben des Unternehmens die Umrüstung weiterer Bahnsteige.

Ziel der Arbeiten sei es, die geringen Höhendifferenzen und Abstände zwischen Bahnsteig und Einstiegsbereich der Straßenbahnen zu verkleinern, unter anderem für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer sowie motorisch eingeschränkte Personen. Statt beim Einstieg größere Lücken überwinden zu müssen oder via Rampe in das Fahrzeug zu rollen, könne der Fahrgast durch die Anpassungen bequem ohne weitere Hilfsmittel und fremde Hilfe in die Bahn gelangen. Die zusätzlichen Bahnsteigkanten garantierten den immer gleichen, dichten Abstand zum Straßenbahnwagen.

50 Haltestellen müssen angepasst werden

Noch verhindern seit den 1990er Jahren in Jena gebaute Straßenbahnhaltestellen in unterschiedlichen Ausführungen die Inklusion und Teilhabe, da das Fahrpersonal Fahrgästen mit Beeinträchtigung beim Ein- und Aussteigen mit auszulegenden Rampen Hilfe leisten müsse. Der Jenaer Nahverkehr setze im Zuge der neuen Fahrzeuggeneration konsequent darauf, die sogenannten Lichtbahnen ohne fremde Hilfe zugänglich zu machen. Aus diesem Grund wurde im Zuge der Projektierung der Lichtbahnen entschieden, den erforderlichen Umbau aller Haltestellen zu nutzen, um die Fahrgäste zukünftig von den längeren und um wenige Zentimeter breiteren Straßenbahnen profitieren zu lassen. Der Umbau müsse jedoch aus wirtschaftlichen Gründen schrittweise erfolgen.

Damit alle Haltestellen schon mit dem ersten Einsatz der neuen Straßenbahnen barrierefrei genutzt werden könnten, müssten an den nicht ganz 50 Straßenbahnhaltestellen Anpassungen vorgenommen werden. Da eine Vielzahl der Haltestellen unterschiedliche Maße habe, müssten Umrüstungen sowohl in der Breite (dafür wurden einzelne Bahnsteigkanten gesägt) als auch in der Höhe mit den zusätzlichen Bahnsteigerhöhungen erfolgen. Davon ausgenommen seien die Haltestellen Löbstedt, Flurweg, Emil-Wölk-Straße, Platanenstraße und die Endhaltestelle Lobeda-Ost, da diese bereits 100 Prozent barrierefrei und passgenau für die neuen Lichtbahnen umgebaut wurden.