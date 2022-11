Jenas Top-6-Veranstaltungen für das Wochenende

Ross Antony signiert am Freitag in der Thalia-Buchhandlung seine Bücher.

Was ist los am kommenden Wochenende in Jena? Wir haben die sechs Top-Veranstaltungen.

1. Ross Antony signiert

Es weihnachtet sehr. Und vor allem bei Ross Antony. Der Sänger und Fernsehstar versammelt in seinem Backbuch „Weihnachtsbacken mit Ross“ seine Lieblingsrezepte aus England, Deutschland und der ganzen Welt. In der Thalia-Buchhandlung signiert ihr am Freitag ab 16 Uhr seine Bücher.

2. Lange Nacht der Wissenschaften

Alle kleinen und großen Nachtschwärmer können am Freitag endlich wieder den zahlreichen Jenaer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über die Schulter schauen und ihre Fragen zur Forschung stellen. 17 Uhr geht es los: Die Eröffnung findet dieses Mal am Beutenberg-Campus statt.

3. Weihnachtsmarkt

Es weihnachtet immer noch: Seit Freitag zieht der Weihnachtsmarkt in Jena wieder große und kleine Besucher in seinen Bann. Am Samstag sind dort das Blasorchester Schott (ab 14.30 Uhr) und der Jenaer Liederkranz (ab 16 Uhr) zu erleben.

4. Am Tresen brennt noch Licht

Die „Kurz & Kleinkunstbühne“ Kapellendorf präsentiert zur Weihnachtssaison ein neues Programm von und mit Gabriele Reinecker, Arnd Vogel und Stefan Töpelmann: „Bloß kein Stress oder Am Tresen brennt noch Licht“ ist am Freitag und Samstag ab 20 Uhr in der Apoldaer Straße 3 zu erleben.

5. Im Museum geht es rund

Schallplattencover sind Ikonen der Popkultur, die unsere Geschichte geprägt und in Bilder gebracht haben. Sie wecken Erinnerungen, lassen Songs wieder aufleben und eröffnen ein Panorama von Stilen und Musikrichtungen, Neuorientierungen und Experimenten. Die Ausstellung in der Kunstsammlung Jena zeigt Schallplattencover von den 1960er Jahren bis zur Gegenwart und bietet einen Überblick über diese besondere Form der Ästhetik. Besucht werden kann die Ausstellung am Samstag und Sonntag, 10 bis 17 Uhr. Am Sonntag können Interessierte ab 14 Uhr Plattencover selbst gestalten.

6. Konzert in der Rathausdiele

Das dritte Kammerkonzert mit Mitgliedern der Philharmonie steht am Sonntag ab 11 Uhr in der Rathausdiele auf dem Programm. Es erklingen Werke von Karl Weigel, Volker David Kirchner, Richard Wagner und Alexander von Zemlinsky. Obgleich am Sonntag die erste Kerze auf dem Adventskranz brennt, heißt es bei dem Komponisten „Maiblumen blühten überall“.