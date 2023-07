Jenas Universität verabschiedet Medizinabsolventen

Jena. 257 junge Ärztinnen und Ärzte haben ihr drittes Staatsexamen erfolgreich abschließen können. Ökonomische Zwänge dürfen das ärztliche Handeln nicht bestimmen.

Während einer Feierstunde wurden jetzt die Absolventen des Studienganges Humanmedizin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena verabschiedet. Insgesamt 257 junge Ärztinnen und Ärzte hatten in den Prüfungszeiträumen im vergangenen Herbst und in diesem Frühjahr ihr drittes Staatsexamen erfolgreich abschließen können. Etwa ein Drittel von ihnen nahm mit Angehörigen und Freunden an der Feier teil, die vom Studiendekanat der Medizinischen Fakultät organisiert wurde.

Neben den Lehrenden der Fakultät gehörten auch Vertreter der akademischen Lehrkrankenhäuser zu den Gästen. Der Universitätspräsident Walter Rosenthal gratulierte den Absolventen und sandte sie mit den Worten „die Gesellschaft braucht Sie“ in das Berufsleben und bat sie zugleich, die Universität in guter Erinnerung zu behalten. Der Vizepräsident der Landesärztekammer Thüringens, Wedding, hob die Freiheit des Arztberufes hervor, die zugleich Verpflichtung ist.

Gelöbnis des Weltärztebundes zum Abschluss

Der ehemalige Dekan und Wissenschaftliche Vorstand des Universitätsklinikums Jena, Klaus Benndorf, hielt die Festrede. Er betonte, dass eine Medizin auf der Basis wissenschaftlich gesicherter Erkenntnisse und die Orientierung am Wohl der Patientinnen und Patienten die Richtlinien für das ärztliche Handeln sein müssen, nicht ökonomische Zwänge oder politische Interessen. Zum Abschluss der Feier sprachen die jungen Ärztinnen und Ärzte gemeinsam das Gelöbnis des Weltärztebundes, das auf den hippokratischen Eid zurückgeht. Es verdeutlicht den hohen ethischen Anspruch, den die Ärzteschaft an sich selbst stellt und mit dem die jungen Jenaer Absolventen nun in ihr Berufsleben starten.