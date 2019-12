Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenas Weihnachtstombola: Spannende Suche nach dem Losgewinner

Einen erfreulichen Ansturm erlebte die Tombola auf dem Jenaer Weihnachtsmarkt. Sämtliche Lose der beiden Lotterien zugunsten der Kinderhilfestiftung und der Lebenshilfe sind inzwischen ausverkauft. So lagen in jedem der beiden Lostöpfe 35.000 Lose. So sind auch die Lose mit den 20 Hauptgewinnen an ihre glücklichen Loszieher gekommen.

Doch einer der Tombola-Besucher, so berichtet Hans Bornschein vom Lions-Club, der die Tombola gemeinsam mit der Kinderhilfestiftung organisiert, hat wohl in der Aufregung vergessen, sein Glückslos am Stand der Tombola einzureichen. Es ist ein blaues Los mit der Nummer 3333. Der Besitzer soll sich bis 22. Dezember bei Thomas Hanke vom Lions Club Jena melden, unter Telefon ‭ 0176/31 42 78 58‬ oder ‭03641/44 43 42.

Am Sonntag, 16 Uhr, ist das große Finale mit der Endauslosung auf der Markt-Bühne. Dann werden alle 20 Hauptpreise verlost, darunter E-Bike, Mountainbike, Fernseher, Tablet, Kamera. Smartphone und vieles mehr.

Doch nicht genug: Die 20 Lose kommen dann noch mal in den Topf, um den Superpreis, den Mercedes der A-Klasse, an seinen künftigen Besitzer oder seine Besitzerin zu bringen.