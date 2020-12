Jenas Wirtschaft oft allein gelassen

Neben viel Erfreulichem gab es beim Jahresabschluss-Gespräch von Neulobedas Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt auch einige Wermutstropfen. Ja, es hat sich viel bewegt: Allein im Gewerbegebiet Lobeda-Süd gebe es jetzt 1100 Arbeitsplätze. Vor 20 Jahren seien es im gesamten Neulobeda gerade mal 800 gewesen, sagt Blumentritt. Heute seien es in Neulobeda mittlerweile mehrere Tausend Jobs, weil auch das neue moderne Klinikum in Lobeda mit über 3000 Beschäftigten weiter gewachsen ist und wächst.

Mit dieser Entwicklung halte aber nicht immer die Infrastruktur Schritt, bedauert der Ortsteilbürgermeister. Zum Beispiel beim Thema Einkaufen. Die immer zahlreicher werdenden Mitarbeiter im Klinikum und in anderen Firmen müssten schließlich auch einkaufen im Stadtteil. Das werde von der Stadtspitze ignoriert. Seit Jahren blockiere die Stadt den Neubau einer Kaufhalle am Allendeplatz, die das dortige Angebot ergänzen soll. Man habe dafür einen Investor, doch ihm werde bislang die Baugenehmigung verweigert. Dass der Investor Hubert Werner nun vor Gericht gegen die Stadt Jena Recht bekomme hat, erfüllt Blumentritt zwar mit Genugtuung. Es hätte aber nicht erst zu solch einer juristischen und teuren Bauchlandung der Stadt kommen brauchen, meint er.

Einen Verbündeten hat der Ortsteilbürgermeister dabei auch in Frank Heuer von der Interessengemeinschaft Jena-Süd. Der Sprecher der in der IG organisierten Unternehmer im südlichen Jena plädiert überhaupt mehr dafür, dass Stadtentwicklung in der Breite erfolgen müsse und nicht nur in der Innenstadt. Wenn die ehrgeizigen Ziele erreicht werden sollen, dass noch Tausende Fachkräfte in den nächsten Jahren für Jena gewonnen werden sollen, dann müssen auch die Stadtteile gut entwickelt werden, die am Rande liegen.

Für Heuer ist eine gewisse Stagnation in Jena erkennbar. "Es ist der Stadt nicht gelungen, weiter an Strahlkraft zu gewinnen", stellt der IG-Sprecher fest. Er hätte sich gerade auch in dem schwierigen Corona-Jahr gewünscht, dass die Führung der Stadt die Unternehmen mehr als ihre wichtigen Partner ansieht und sie regelmäßig an einen Runden Tisch geholt hätte. Da hofft Heuer nun auf das neue Jahr.

Positives konnte indes der Chef der Polizei-Inspektion Jena, Rico Schimmel, der wie Heuer gemeinsam von Blumentritt zum Jahresabschlussgespräch nach Lobeda eingeladen war, zur Sicherheitslage in Lobeda sagen. Die Kriminalität sei im normalen Bereich, nicht mehr und nicht weniger als in anderen Stadtgebieten von Jena. Nach der Serie der Kellereinbrüche im Vorjahr sei es gelungen, hier erfolgreiche Aufklärungsarbeit zu leisten, so dass diese Delikte 2020 erheblich zurückgegangen seien. Auch Verstöße gegen Corona-Auflagen spielen nicht die große Rolle, obwohl es gerade zu Beginn des Lockdowns manchmal fast zu viele Hinweise von Bürgern gegeben habe. Was Schimmel Sorge bereitet, das sind die häufigen Fälle von mutwilliger Zerstörung im öffentlichen Raum. Auch hier wünscht er sich noch mehr Aufmerksamkeit von Bürgern, die bei der Aufklärung helfen. Gute Beispiele gebe es unter anderem bei der Aufklärung illegaler Graffiti.