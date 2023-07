Jenas Wirtschaftsförderer ist sich sicher: „Wer seine Heimat liebt, wählt Zuwanderung“

Jena/Saale-Holzland. Kahla und Hermsdorf sind Partner des i-work-Unternehmenspreises. Nur mit Fachkräften aus dem Ausland ist der Wohlstand zu sichern.

Wie Jena auch, setzten die Städte Kahla und Hermsdorf auf Arbeitnehmer aus dem Ausland, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen: Die zwei Kommunen aus dem Landkreis sind neue Partner des „i-work-Unternehmenspreises“. Damit werden jährlich Unternehmen geehrt, die sich beispielhaft für die Integration ihrer internationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren.

„Wer seine Heimat liebt, wählt Zuwanderung“, sagt der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, Wilfried Röpke. Ohne Fachkräfte aus dem Ausland sei der Wohlstand Jenas und der umliegenden Städte nicht zu sichern. So sollen in diesem Jahr zum siebten Mal Firmen ausgezeichnet werden, die sich beispielgebend für die Integration ihrer internationalen Belegschaft im Betrieb sowie in der Gesellschaft engagieren. Nach zwei jeweils einstimmigen Stadtratsbeschlüssen sind nun auch Kahla und Hermsdorf Partner des Preises, der auf Initiative der Jenaer Wirtschaftsförderung und der Friedrich-Schiller-Universität Jena gestartet wurde . „Wir müssen uns als eine Region verstehen“, sagt Kahlas Bürgermeister Jan Schönfeld (Freie Wähler). Das Problem des Fachkräftemangels macht an Stadtgrenzen nicht halt. Nach dem eindeutigen Votum des Stadtrates glaubt Schönfeld, dass auch die Bürgerinnen und Bürger Kahlas hinter dem Preis stünden.

Gute Beispiele vorstellen und von anderen lernen

Schon jetzt kommen Forscherinnen und Forscher aus aller Welt an den Tridelta-Campus nach Hermsdorf. Damit sei allein schon dieser Bereich international gut vernetzt, sagt Bürgermeister Benny Hofmann (parteilos). Er erwähnt die Hermsdorfer Industriekeramik , die seit Generationen für international anerkannte Marken und Produkte stehe. Die neue Partnerschaft sei als Startpunkt zu verstehen, damit die zahlreichen lokalen Firmen – davon viele unter dem Dach des Tridelta-Campus – ihre guten Integrationsbeispiele vorstellen und von anderen lernen können.

„Der Bürger will nicht, dass wir ,hau drauf’ spielen.“

Schon immer haben sich Firmen aus dem Landkreis für den Preis bewerben können. Mit der eindeutigen politischen Unterstützung gewinne das Verfahren aber eine neue Qualität, sagt OB Thomas Nitzsche (FDP). Er sprach von einer Kultur der Toleranz und Weltoffenheit, die in Betrieben und in der Gesellschaft Einzug halten müssten. Angesichts jüngster Umfrageergebnisse, nach denen die AfD in Thüringen bei 34 Prozent liegt, räumte Nitzsche ein, dass der Freistaat gegen seine Wahrnehmung anwerben müsse. „Will man hier sein als internationaler Mensch? Das ist die wesentliche Frage“, sagt der OB.

Nach den jüngsten Umfrageergebnissen und den Wahlerfolgen forderten er und Schönfeld, dass die demokratischen Parteien zum Wohle der Menschen zusammenarbeiten müssten und sich nicht ständig beharken sollten. „Der Bürger erwartet Lösungen: er will nicht, dass wir ,hau drauf’ spielen“, sagt Jan Schönfeld.

Die Bewerbungsphase für den Wettbewerb läuft bis zum 1. September. Der Preis soll am 28. November verliehen werden.