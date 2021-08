Jenaverkehr modernisiert Technik

Jena. Digitale Anzeigen an Jenaer Haltestellen werden ausgewechselt

Die digitalen Anzeigen an den Haltestellen der Straßenbahn am Bahnhof Göschwitz sind demontiert. In wenigen Wochen werden hier durch den Nahverkehr sogenannte dynamische Fahrgastinformationssäulen installiert. Die Informationen werden hierbei in Echtzeit übermittelt. In den nächsten Jahren folgen weitere Haltestellen, wie beispielsweise Emil-Wölk-Straße und Lobeda-West. Auf den neuen Anzeigen sind die Abfahrtszeiten der nächsten Busse und Bahnen zu sehen sowie die aktuelle Uhrzeit und Störungsinformationen.