Neue Abwasserleitungen werden in der Magnus-Poser-Straße verlegt.

Jena. Vollsperrung ab Montag, 3. August in Jena

Jenawasser beginnt mit Kanalbau in der Magnus-Poser-Straße

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenawasser beginnt mit Kanalbau in der Magnus-Poser-Straße

Der Zweckverband Jenawasser errichtet einen neuen Abwasserkanal in der Magnus-Poser-Straße, von der Einmündung Schulstraße bis zum Saaleufer. Los geht es am 3. August im Bereich der Schulstraße, die Arbeiten am Saaleufer beginnen erst im Oktober. Bis Ende April 2021 soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

Gebaut wird mit dem sogenannte Micro-Tunneling-Verfahren. Dabei werden Kanäle abschnittsweise im unterirdischen Vortrieb verlegt, Eingriffe in die vorhandene Straßendecke sind deutlich reduziert. Dennoch bleibt die Magnus-Poser-Straße für die Dauer der Bauarbeiten voll gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert. Zeitweilig gibt es zusätzlich befristete Halteverbote in Kreuzungsbereichen. Betroffen ist auch der Radweg auf dem Saaledamm: Dieser bleibt zeitweise gesperrt. Auch hier wird eine Umleitung ausgeschildert.

Aufgrund der aktuellen Situation kann es zu Verzögerungen im Bauablauf kommen. Jenawasser bittet für die Einschränkungen um Verständnis.