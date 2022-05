Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt, Jenawohnen-Chef Tobias Wolfrum und Sozialwissenschaftler Ulrich Lakemann (von links) stellten gestern die Ergebnisse der fünften Mieterbefragung im „Kreativen Baubüro“ in Lobeda-West vor.

Jenawohnen-Mieter in Lobeda: älter, etwas einkommensstärker und ziemlich zufrieden

Jena. Das kommunale Wohnungsunternehmen stellt die Ergebnisse der fünften Mieterbefragung vor.

Umsetzungsorientiert sei diese Studie, sagt Sozialwissenschaftler Ulrich Lakemann. Er hat die fünfte Jenawohnen-Mieterbefragung in Lobeda wissenschaftlich begleitet. „Das ist keine Umfrage für die Schublade, sondern kann dem Wohnungsunternehmen dabei helfen, die Mieterzufriedenheit weiter zu erhöhen“, so Lakemann. Etwa 7500 Wohnungen hat das kommunale Wohnungsunternehmen in Lobeda, „das ist etwa die Hälfte unseres Gesamtbestandes“, sagt Jenawohnengeschäftsführer Tobias Wolfrum. Die Mieterbefragung führe Jenawohnen mittlerweile seit 2004 in regelmäßigen Abständen durch.

Erstmals habe man die Befragung sowohl in Papierform als auch online angeboten. Hatte man in der Vergangenheit noch eine 50 Prozent Stichprobe genommen und nur jeden zweiten Haushalt befragt, sei man in Lodeda diesmal zu einer Totalerhebung übergegangen: Rund 5800 Fragebögen wurden verschickt. 86 Prozent der Befragten nutzen dabei die Papierform für die Beantwortung.

Niedrige Rücklaufquote – Ergebnisse dennoch repräsentativ

Mit der Rücklaufquote von insgesamt 23,9 Prozent sind Jenawohnen und Ulrich Lakemann jedoch eher unzufrieden. 1388 Mieter haben an der Befragung teilgenommen. Eine mögliche Ursache für die niedrige Rücklaufquote, so vermutet Lakemann, könnten die strengen Datenschutzbestimmungen sein. „Die Befragten mussten erstmals mit ihrer Unterschrift bestätigen, dass wir die Daten verwenden dürfen.“ Das habe möglicherweise viele verunsichert. „Manche Bögen kamen komplett ausgefüllt, aber ohne Unterschrift bei uns an. Diese konnten wir dann leider nicht auswerten.“

Dennoch seien die Umfrageergebnisse durchaus repräsentativ und zeigten Trends im Stadtteil Lobeda an: So wurde deutlich, dass sich die Einkommensverhältnisse der Mieterhaushalte in den vergangenen 17 Jahren kontinuierlich verbessert haben. Während im Jahr 2004 nur ein Prozent der Befragten angaben zu den besser Verdienenden mit einem Nettogehalt zwischen 2500 und 3500 Euro zu gehören, waren es diesmal 6 Prozent. Ein Viertel der Haushalte liege im mittleren Nettoeinkommensbereich von 1750 bis 2000 Euro monatlich.

Müll und Sauberkeit sind wichtige Themen

Man könne bei den Jenawohnen-Mietern in Lobeda außerdem von einem starken Heimatgefühl sprechen: 40 Prozent der Mieter leben bereits seit mehr als 30 Jahren in Lobeda. In zwei fünftel der Haushalte leben Personen, die über 65 Jahre alt sind. Der demografische Wandel mache sich hier bemerkbar. Mehr als 80 Prozent leben dabei in Ein- oder Zweipersonenhaushalten.

Nach der Wohnzufriedenheit befragt, zeigte sich etwa drei Viertel der Mieterhaushalte mit der Wohnung „sehr“ oder „ziemlich zufrieden“, nur vier Prozent seien unzufrieden. Die monatlichen Gesamtkosten halten 60 Prozent für angemessen. Zur allgemeinen Zufriedenheit in Lobeda, so stellte Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt fest, trage auch die gute Infrastruktur in Lodeda bei und die positive Entwicklung des Stadtteils.

Ordnung und Sicherheit würden bei den Mietern einen hohen Stellenwert einnehmen, erklärt Lakemann. Hier gebe es Nachholbedarf vor allem in und um die Häuser, bei der Reinigung von Treppenhäusern und Hauseingängen. Das Müllthema ist auch Blumentritt nicht neu. Vor allem bei der Entsorgung von Sperrmüll komme es immer wieder zu Problemen, weiß er. Oft würden letztlich die Hausmeister selbst Müll beiseite räumen, obwohl dies nicht zu ihren Aufgaben gehöre, sagt Wolfrum. Die Hausmeister selbst sind laut Umfrage fast allen Mietern bekannt und werden als äußerst kompetent und hilfsbereit eingeschätzt.

Größere Wohnungen müssen ins Angebot

Zukunftsperspektiven würden vor allem im Bereich Elektromobilität und Carsharing deutlich. Nur 6 Prozent der Befragten gaben an, ein E-Bike zu besitzen. Carsharing sei vielen Befragten gänzlich unbekannt. Hier denke man beispielsweise über sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder nach, so Wolfrum. In Winzerla habe man bereits begonnen Fahrradabstellplätze einzurichten.

22 Prozent der Mieter gaben an, in den kommenden zwei Jahren aus Lobeda wegziehen zu wollen. Die Gründe dafür seien unterschiedlich. Vor allem auf die Mieter, die als Grund dafür Größe oder Grundriss der Wohnung angaben, wolle man reagieren und zukünftig auch größere Wohnungen zur Verfügung stellen, sei es durch Zusammenlegung von zwei Wohnungen oder durch Neubauten, so Wolfrum.

Gespannt sei man bei Jenawohnen nun schon auf die Ergebnisse der Mieterbefragung in Winzerla, die als nächstes in diesem Jahr anstehe.