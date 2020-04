Jenawohnen ist mit über 14000 Wohneinheiten Jenas größter Vermieter. Jüngst hat die Stadtwerke-Tochter in der Neugasse und in der Knebelstraße zwei Häuser neu errichtet.

Jena. Stadtwerke bieten in Not geratenen Jenawohnen-Mietern und Energie-Kunden Hilfe an.

Jenawohnen verspricht: kein Rauswurf wegen Corona-Engpass

Beim größten Jenaer Vermieter, der Stadtwerke-Tochter Jenawohnen, solle niemand auf Grund der Corona-Krise seine Wohnung verlieren. Das sagte auf Anfrage Stadtwerke-Sprecher Stefan Dreising. Wichtig sei dabei aber dies: Wenn jemand befürchte, als Folge der Pandemie seine Miete nicht mehr bezahlen zu können, dann möge rasch Kontakt per Telefon oder Mail gesucht werden. Das betreffe auch Gewerbemieter, wenn sie etwa wegen der städtischen Verfügungen schließen mussten, sagte Dreising. Hier wie da sei eine Möglichkeit der Hilfe etwa die Stundung der Miete. Ein Anstieg bei der Zahl der Anfragen sei aber noch nicht zu verzeichnen. Jenawohnen vermietet aktuell über 14.000 Wohnungen und 190 Gewerbeeinheiten. (Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.)

Auch beim Begleichen der Energie-Kosten könnten Mieter in Nöte geraten. In derlei Fällen sollen sich Betroffene ebenfalls rasch bei den Stadtwerken melden. Hier könne man beispielsweise über Abschlagsreduzierungen reden. „Bislang – Stand: jetzt – stellte ein Verein solch eine Anfrage.“ Zudem werde säumigen Kunden derzeit „ähnlich wie beim Weihnachtsfrieden“ keine Stromzufuhr gesperrt. Nach der „akuten Phase“ der Pandemie werde es dazu neue Einzelfallbewertungen geben, sagte Stefan Dreising.

Wichtige Kontakte: Abteilung Recht/Forderungsmanagement unter Tel.: 03641/884-231 oder per E-Mail an recht@jenawohnen.de. Erreichbarkeit jenawohnen: Zudem gibt es eine Service-Hotline: 03641 884-400. Fragen können auch per E-Mail an post@jenawohnen.de gesendet werden oder an die Service-Center.