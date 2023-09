Jener Festival der Naturwissenschaften wirkt weit über die Stadtgrenze hinaus

Jena. 3. „MINT“-Festival der Uni. Der Physikprofessor sagt, wie man für die Wissenschaften wirbt.

Wie ist das nur möglich? Ein Glaszylinder randvoll mit Wasser, eine Papierserviette als Abdeckung, Zylinder mit der Öffnung nach unten gedreht – und kein Wasser kommt raus! Wegen des Luftdrucks! Das Staunen, das die beiden Wissenschaftlerinnen des „Experinauten“-Duos aus Freiburg auf dem Ernst-Abbe-Campus bei Schulklassen bewirkten, es dürfte am Dienstag auch Gerhard Paulus das Herz erwärmt haben. Der Inhaber des Lehrstuhls für Experimentalphysik an der Friedrich-Schiller-Universität ist Initiator des 3. Jenaer „MINT-Festivals“, das seit Dienstag und bis Donnerstag die Schülerschaft für mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer begeistern soll. Mädchen und Jungen aus 75 Schulen des Freistaats, aber auch aus Bayern und Sachsen sind nach Jena gekommen.

Entscheidend: das Verstehen

Die Denkrichtung ist klar: Das Interesse an Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) bei Mädchen und Jungen ist deutlich zu gering. Wie sollte man das grundlegend ändern? Physik-Professor Paulus kommt bei dieser Frage gar nicht zuerst mit dem politischen Hebel. „Ich würde immer bei der Schönheit der Natur anfangen“, sagte er im Gespräch. „Sie zu sehen, ist das Eine; sie zu verstehen, ist das Entscheidende.“ Genau das würde er „am liebsten in Forschungsanträge reinschreiben: die Ästethik eines Experiments, einer Theorie“. Und ja, man müsse es gar nicht verdecken, dass das Festival von ihm und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern „ganz klar aus der Not dieser Zeit“ heraus entwickelt wurde. Die Nachwuchsnot betreffe aber ebenso das Handwerk wie die High-Tech-Unternehmen. Er halte es dabei für den besten Weg, das Studium nicht in Konkurrenz zu Ausbildungsberufen zu setzen. „Das Handwerk sollte am besten Hand in Hand mit akademischen Berufen gehen.“

Nicht nur Spaß

Und wie ist das konkret mit der Physik? Weshalb zeigte die Interessen-Kurve bei potenziellem Wissenschaftler-Nachwuchs nach unten? Ein Grund sei die „nicht einfache Verbindung mit der Mathematik“; überhaupt die Schwierigkeit mancher Mathematiker, die Verbindung zur Natur herzustellen. „Diese Schwierigkeit gilt es zu überwinden.“ Das sei fast wie in der Musik, „da muss man auch eine Weile üben, bis man sauber spielen kann“, sagte Pauli, der selbst passionierter Posaunist ist. „Es ist nicht nur Spaß; es ist auch Arbeit.“

Genaue Quoten habe er nicht parat, aber in seiner Zeit als Dekan der Physikalisch-Astronomischen Fakultät zwischen 2013 und 2017 habe sich die Zahl der Studienanfänger innerhalb der ersten beiden Jahre etwa halbiert gehabt. Nach und nach habe man sich wieder ungefähr auf den Stand von 2010 bringen können. „Wir könnten aber doppelt so viele bedienen.“ In der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät sei das „so ähnlich“, sagt Paulus’ Festival-Orga-Kollegin Claudia Hilbert. Und Studienfachberaterin Sandra Döhler findet für die Biologie und die Ernährungswissenschaften, dass es noch „ein kleines bisschen zu wenig“ Zuspruch gebe.

Klassenfahrten gesponsert

Da die Zahlen ein wenig besser geworden sind: Gerhard Paulus sagt nicht, dass die „MINT-Festivals“ einen Anteil gehabt haben könnten. Er sagt aber, dass das Festival im Unterschied zur „Langen Nacht der Wissenschaft“ nicht allein auf Jena, sondern ganz klar auf Auswärtige gerichtet sei. Die Finanzierung der entsprechenden Klassenfahrten sei „ohne Sponsoren nicht denkbar gewesen“, stellt Paulus fest. Über 20 Einrichtungen und Firmen nennt die Festival-Einladung als Förderer und Sponsoren. Fast möchte man meinen: gemeinsame Druckerhöhung, dass nichts ausläuft.

Am heutigen Mittwoch ist Festival-Familiennachmittag auf dem Ernst-Abbe-Campus: 30 Mitmach-Stände; 16 bis 16.15 Uhr Feuer und Funkenregen; 16.15 bis 17 Uhr „Einer gegen alle: die Interaktive Quiz-Show; 17.30 Vortrag von Prof. Frank Dienerowitz (EAH) „Ich kann’s besser! Nur rumprobiert oder wirklich optimiert?“; 18 Uhr Vortrag von Birgit Kreher-Hartmann (Leiterin der Mineralogischen Sammlung der Uni) über „Minerale und Gesteine – Rohstoffe für das Handy“.