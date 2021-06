Bereits zur langen Nacht der Wissenschaften zeigte sich das Jenoptik-Hochhaus in Jena sehr farbenfroh.

Jenoptik-Hochhaus leuchtet zum EM-Spiel in Regenbogenfarben

Jena Initiatoren wollen damit ein Zeichen für Toleranz und Gleichstellung setzen

Als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung wird das Jenoptik-Gebäude im Zentrum Jenas am heutigen Mittwoch während des EM-Spiels Deutschland gegen Ungarn in den Regenbogenfarben erstrahlen. Die Stadt Jena, JenaKultur, die Jenaer Agentur Artkontor und die Jenoptik starteten die Initiative gemeinsam. „Unsere Gesellschaft ist bunt und das müssen wir zeigen,“ so die Initiatoren.