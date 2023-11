Ein neuer Blitzer aus Jenoptik-Fertigung steht an der Stadtrodaer Straße in Jena. Der Jenoptik-Bereich verbuchte in den ersten neun Monaten ein Plus von 9,1 Prozent auf 82,7 Millionen Euro.

Jenoptik macht gute Geschäfte: Konzern aus Jena hebt seine Jahresprognose an

Jena. Am Donnerstag hat der Jenoptik-Konzern seine Geschäftszahlen für die ersten neun Monate vorgelegt: Nicht nur die Mitarbeiterzahl ging nach oben.

Die Jenoptik AG hebt ihre Ergebnisprognose fürs laufende Geschäftsjahr an: Der Technologiekonzern aus Jena präsentierte am Donnerstag seine Zahlen fürs dritte Quartal und bleibt weiter auf Wachstumskurs.

Der Umsatz in den ersten neun Monaten stieg um 10,1 Prozent auf 768,7 Millionen Euro. In Europa verzeichnete Jenoptik mit einem Plus von 15,1 Prozent den stärksten Umsatzanstieg, gefolgt von Asien/Pazifik mit 12,3 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern liegt mit 88,1 Millionen Euro deutlich über dem Vorjahreswert von 68,4 Millionen Euro.

Das sagt der Vorstandschef zu den Geschäftszahlen

„In einem zunehmend schwierigeren wirtschaftlichen Umfeld hat sich Jenoptik mit zweistelligen Umsatz- und Ergebniszuwächsen weiter sehr gut entwickelt“, sagt Vorstandschef Stefan Traeger. Das deutliche Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten sei von allen Segmenten getragen. „Unter anderem mit Blick auf unseren hohen Auftragsbestand sind wir für 2023 zuversichtlich.“

Blick auf den Jenoptik-Hauptsitz im Stadtzentrum von Jena. Foto: Tino Zippel

Der Vorstand bestätigt das Umsatzziel für das laufende Jahr, das zwischen 1,05 und 1,1 Milliarden Euro liegt. Der Jahresüberschuss vor Steuern, Zinsaufwendungen, Abschreibungen und außerordentlichem Ergebnis (Ebitda) soll am oberen Ende des bislang prognostizierten Fensters liegen, also je nach finalem Umsatz zwischen 204,5 und 214,5 Millionen Euro. Als neues Risiko für die Prognose benennt der Vorstand den Konflikt im Nahen Osten.

Mitarbeiterzahl entwickelt sich unterschiedlich in Konzernbereichen

Die Mitarbeiterzahl der Jenoptik ist seit Jahresende 2022 um 155 Personen auf 4590 gestiegen. Besonders viele Menschen hat der Konzern in der Sparte der erweiterten photonischen Lösungen eingestellt, die zugleich der umsatzstärkste Bereich ist. Die Belegschaftsgröße in nicht-phonischen Bereichen ging hingegen zurück.

Die Jenoptik baut ihre Produktionskapazitäten aufgrund der starken Nachfrage weiter aus, vor allem durch den Neubau einer Fabrik für die Halbleiterausrüstungsindustrie in Dresden und einen neuen Standort für das Medizintechnikgeschäft in Berlin, der im Juni eröffnet wurde. Der Auftragseingang in den ersten neun Monaten ging um 5,6 Prozent auf 835,3 Millionen Euro zurück, bleibt aber auf gutem Niveau.

