Als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung leuchtete das Jenoptik-Hochhaus an der Carl-Zeiß-Straße am Mittwochabend beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn in den Regenbogenfarben. Die Stadt Jena, Jena-Kultur, die Jenaer Agentur Artkontor und die Jenoptik starteten die Initiative gemeinsam. „Die Gesellschaft ist bunt“, so die Initiatoren.