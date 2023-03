Jetzt anmelden für Eutersdorfer Badewannen-Rennen

Großeutersdorf/Kleineutersdorf. Interessierte Fahrerinnen und Fahrer werden gebeten, sich bis 1. April für die Wettfahrt auf der Saale anzumelden.

Im Rahmen des 8. Eutersdorfer Brückenfestes im Juni wird auch die traditionelle Badewannen-Wettfahrt auf der Saale wieder ausgetragen. Um die Veranstaltung planen zu können, sei es wichtig zu wissen, wie viel „Wasserfahrzeuge“ an den Start gingen, teilt die Gemeinde mit. Aus diesem Grund werden interessierte Fahrerinnen und Fahrer gebeten, sich bis 1. April für die Wettfahrt anzumelden. Wer an dem Rennen teilnehmen möchte, kann sich an einen der beiden Eutersdorfer Bürgermeister, Roy Tröbst oder Jens Hild, wenden. Zugelassen werden nur schwimmfähige Wasserfahrzeuge. Der Einsatz eines Motors ist nicht erlaubt.

8. Eutersdorfer Brückenfest am 24. und 25. Juni