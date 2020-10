Jetzt auf der Jenaer Bühne: Ein Shitstorm aus den Neunzigern

Nun wird Corona doch noch zumindest teilweise einen Strich durch den Spielplan des Theaterhauses Jena machen. Jedenfalls für den November, wie aus den gestrigen Beschlüssen von Bundesregierung und Bundesländern hervorgeht. Dennoch kann an diesem Freitag noch die nächste Premiere mit „Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud“ stattfinden, da die Einschnitte erst ab Montag gelten sollen.

Dieses Mal ist das Theater wieder neben den Westbahnhof gezogen, also ins Jugendkulturzentrum „Kassablanca", wo man schon immer mal mit Inszenierungen gastierte. Nun ist es ein Thema, das sich zwar in der jüngeren Geschichte von DDR und Nachwendezeit bedient, aber mit der Brille von heute, wie Regisseurin Lizzy Timmers sagt.

„Das Stück passt in unsere Zeit. Als 1992 Meldungen über eine zeitweilige Arbeit der Schriftstellerin Christa Wolf für die Staatssicherheit erschienen, begann eine heftige Debatte, die als deutsch-deutscher Literaturstreit in die Geschichte eingegangen ist. Einher damit ging so etwas, was wir heute als Shitstorm aus den sozialen Medien kennen. Damals wie heute gab es üble Schlammschlachten ohne Differenzierungen. Und es ging und geht um die Frage: Wie mit Vorwürfen umgehen?"

Christa Wolf hat dies mit ihrem im Jahr 2010 veröffentlichten Roman „Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud“ aufgearbeitet. Der trägt starke autobiografische Züge. Die Schauspielerin Charlotte Puder übernimmt die Rolle in dem Ein-Personen-Stück, das als eine Art Kammerspiel über die Bühne geht (wir berichteten).

Es ist eine intime Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und mit den auf dem Weg des Lebens getroffenen Entscheidungen. Viele mögen richtig und gut gewesen sein, viele falsch und schlecht. Einsichten, Reue, aber auch Aufbegehren gegen blinde Einheitsverurteilungen prägen das Solospiel von Charlotte Puder. Das sei zwar nach Meinung von Puder und Timmers dem Roman Christa Wolfs entnommen, aber auch allgemeingültig, weil sich jeder heutzutage selbst diese Fragen stellen könne.

Ob die Wahl des „Kassablanca“ als Spielort für ein Geschichtsthema taugt? Die Regisseurin glaubt schon. „Zum Publikum werden junge Menschen gehören, die hier ein- und ausgehen und dabei vielleicht doch Interesse an diesem Theaterstück entdecken. Aber es kommen hoffentlich auch ältere Leute, die dabei das Kassablanca entdecken.“

Und wie gesagt: Das Stück habe höchst aktuelle Bezüge, die auch jungen Menschen berühren dürften.“ Zum intimen Spiel auf der Bühne gesellt sich coronabedingt auch eine gewisse Intimität im Zuschauersaal. Dort ist das Publikum in Zweier-Sitze mit dem nötigen Abstand aufgeteilt.

„Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud", Premiere: 30. Oktober, weitere Vorstellungen: 31. Oktober (beide Abende ausverkauft). Geplant waren weitere Vorstellungen am 2., 3., 19., 20. und 21. November sowie am 14. und 15. Dezember, alle 20 Uhr im Kassablanca.