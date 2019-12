Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jetzt fehlt Jenaer Helfern nur noch Geld für neue Ski in Koselje

Die letzten Vorbereitungen laufen für die lange und anstrengende Tour, die vor einer Gruppe des Jenaer Verein „Hilfe für die Kinder von Tschernobyl“ liegt. Am 3. Januar startet die Fahrt in die weißrussische Region Koselje, nahe am ukrainischen Tschernobyl, wo sich 1986 die schwere Reaktorkatastrophe ereignet hatte, an deren Folgen die gesamte Region immer noch leiden muss.

Deshalb engagiert sich der Jenaer Verein ja auch unter anderem mit der Weihnachtstour, die jedem Kind an der Schule in Koselje mit einem Weihnachtsgeschenk Freude vermitteln soll. Denn Geschenke sind dort kaum üblich, weil die Familien sehr arm seien, wie Vereinsvorsitzender Herbert Bartsch sagt. Deshalb hatte er auch in dem Beitrag in unserer Zeitung vom 6. Dezember an die Menschen hierzulande appelliert, die Hilfsaktion zu unterstützen.

Was ist nun dabei herausgekommen? Tatsächlich sind seitdem zahlreiche Spenden eingegangen: 2120 Euro für Weihnachtsgeschenke, mit denen 200 Weihnachtsbeutel zusammengestellt werden konnten. „Wir versorgen nicht nur die Schule in Koselje, sondern auch ein Heim für behinderte Kinder, ein Kinderheim und zwei Häuser, in denen Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen leben“ , sagt Bartsch. Außerdem werden die Jenaer bei ihrer Tour nach Weißrussland auch Stipendien an 19 junge bedürftige Menschen übergeben, die nach einem Schulabschluss in Koselje - gute Noten Voraussetzung - ein Studium oder eine Lehre absolvieren. Möglich machen dies Sponsoren, die von dem Jenaer Tschernobylverein gewonnen worden sind. Über weitere Sponsoren, die solch eine Patenschaft über einen jungen Menschen in der Ausbildung übernehmen wollen, freut sich der Verein immer.

Außerdem gingen jetzt 610 Euro für die Anschaffung neuer Langlauf-Ski ein. Während die Geschenke für die Kinder finanziell schon fast untersetzt sind, könnte der Verein noch einige Spenden für den Kauf der dringend benötigten Ski gebrauchen. Denn ein Satz Ski kostet in Weißrussland 125 Euro. Und zehn Sätze möchte man eigentlich für die Schule kaufen. Die Ski werden übrigens vom Verein in Weißrussland gekauft. Denn bei einer Einfuhr dieser Sportgeräte müsste man große Summen an Zoll bezahlen. Die Ski werden von den Kindern auch wirklich dringend benötigt. Es sind Sportgeräte, die während der meist langen und schneesicheren Winter im Sportunterricht der Schule in Koselje auf dem ebenen und weiträumigen Schulgelände und auf den angrenzenden Feldern und Wäldern ganz wichtig seien, weiß der Vereinsvorsitzende aus eigenem Erleben vor Ort. Die Ski würden nicht nur im Unterricht genutzt. Schülerinnen und Schüler dürfen sie auch an den Wochenenden ausleihen. Die lange Warteliste zeige, wie beliebt dieses Angebot der Schule sei. „Privat besitzt in den von uns betreuten Dörfern kein Kind eine solche Ausrüstung. Andere Alternativen, um im Winter Sport zu treiben, sind kaum vorhanden.“

Spenden bitte an Sparkasse Jena, Iban: DE85 8305 3030 0000 0529 14, Kennwort: Ski für Koselje, Infos auch über www.tschernobyl-verein-jena.de, Telefon 0176/21 52 8996, Infos auch über www.tschernobyl-verein-jena.de