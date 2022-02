„Jugend forscht“ in Jena: Die Gewinner stehen fest

Jena. Das Patenunternehmen Zeiss richtet den Wettbewerb diesmal als reine Online-Veranstaltung aus.

Die Gewinner des neunten Regionalwettbewerbs Jena von „Jugend forscht“ stehen fest. Insgesamt brachte der Wettbewerb neun erstplatzierte Projekte hervor. Diese qualifizieren sich für den Landeswettbewerb Thüringen. Die 57. Runde des Nachwuchswettbewerbs steht unter dem Motto: „Zufällig genial?“.

Der erste Preis im Bereich Physik in der Sparte „Jugend forscht“ ging an Julianna Marie Sierka vom Carl-Zeiss-Gymnasium Jena. In ihrem Projekt „Quantenpunkte aus der Küche“ erforschte die 16-Jährige die Herstellung von kohlenstoffbasierten Quantenpunkten und fand heraus, dass aus einer Mischung aus Zitronensäure und Harnstoff die Quantenpunktlösungen gewonnen werden können, die unter UV-Licht am stärksten fluoreszieren.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein 3D-gedrucktes Mikroskop

Im Bereich Biologie ging der erste Preis in der Sparte „Jugend forscht“ an Franka Fischer vom Christlichen Gymnasium. Im Projekt „Neurotraining im Reitsport“ untersuchte sie die Wirkungsweise von optokinetischen Reflexen in Verbindung mit gezieltem Riechen im Reitsport.

Für ihr Projekt „Erstellen eines Mikroskops mit Hilfe des 3D-Drucks“ erhielten Kai Diegel, Gregor Bolze und Felix Geiler vom Carl-Zeiss-Gymnasium Jena den ersten Preis des Regionalwettbewerbs von „Jugend forscht“ im Bereich Technik. Sie erstellten ein benutzerfreundliches, modulares und 3D-gedrucktes Mikroskop, das mit einem Smartphone betrieben werden kann. Dabei verfügt das Mikroskop über zwei Objektive zur Vergrößerung, einen beweglichen Objekttisch und ein regulierbares Licht.

Der erste Preis im Bereich Geo- und Raumwissenschaften ging in der Sparte „Schüler experimentieren“ gleich an zwei Projekte aus der Grundschule am Rautal: Naya Weißleder und Janne Theodor Henkel erhielten den ersten Preis für ihr Projekt „Spuren im Sand – Welche Geheimnisse verraten unterschiedliche Sandsorten der Welt?“ und Lieselotte Ostrowski, Leonard Schmidt und Alexandra Volkmer für ihr Projekt „Wasseruntersuchungen und ein selbst gebauter Filter“.

Als Patenunternehmen des Regionalwettbewerbs von „Jugend forscht“ richtete Zeiss den Wettbewerb in diesem Jahr erneut als reine Online-Veranstaltung aus. Aufgrund der anhaltenden Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie konnte der diesjährige Wettbewerb nicht wie in den Jahren zuvor auf dem Zeiss-Gelände in Jena-Lichtenhain ausgetragen werden.

„Für Zeiss als technologisch führendes Unternehmen ist die Begeisterung junger Menschen für Technik und Naturwissenschaften Erfolgsgrundlage“, sagt Ulrich Simon, Leiter der Konzernfunktion Research & Technology sowie Patenbeauftragter von Zeiss.

ZUR SACHE

35 Schülerinnen und Schüler aus insgesamt elf Schulen und Institutionen hatten sich mit insgesamt 17 Arbeiten beim diesjährigen Regionalwettbewerb in Jena angemeldet.

Darunter waren nicht nur Teilnehmer aus Jena, sondern auch drei Projekte aus der Deutschen Schule Prag in Tschechien.

Insgesamt wurden fünf Projekte mit Schwerpunkt im Bereich Biologie, vier im Bereich Chemie, drei im Bereich Arbeitswelt, jeweils zwei im Bereich Physik sowie Geo- und Raumwissenschaften und ein Projekt im Bereich Technik eingereicht.

In der Sparte „Schüler experimentieren“ für die Altersgruppe bis 14 Jahre wurden neun Projekte vorgestellt; acht Projekte in der Sparte „Jugend forscht“ für die 15- bis 21-Jährigen.

Die Jungforscherinnen und Jungforscher präsentierten ihre Projekte bei dem Wettbewerb online vor einer Jury, die sich aus Wissenschaftlern, Hochschul- und Gymnasiallehrern sowie Experten aus der Wirtschaft zusammensetzt.

In Thüringen gibt es sieben „Jugend forscht“-Regionalwettbewerbe, deren Sieger ihre Projekte beim Landeswettbewerb am 31. März und 1. April präsentieren.

Mit einem erneuten Sieg qualifizieren sie sich für die Teilnahme auf Bundesebene.