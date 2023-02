Jugend forscht in Jena zu Mehlwürmern und Kaugummis

Jena. Die 13 Siegerteams dürfen Ende März in die nächste Runde. Beim Auftakt waren 70 Jugendliche dabei.

Wie viele Räder braucht ein Auto? Und kann man mit Lehm nachhaltig bauen? Diesen und vielen weiteren Fragen haben sich 70 junge Forschende bei der Regionalrunde Jena von „Jugend forscht“ gestellt. Am 23. Februar fand die erste von drei Runden des jährlich ausgetragenen Wettbewerbs statt. Die 13 Siegerteams werden am 3. März in Jena den thüringenweiten Wettbewerb bestreiten.

Insgesamt präsentierten 70 Kinder und Jugendliche aus 12 Schulen und Institutionen 32 Projekte einer Jury. Gut die Hälfte der Teilnehmenden in Jena waren Mädchen. Bundesweit stellen Mädchen nur etwa 40 Prozent. „Da sind wir sehr stolz drauf“, sagt Beatrice Weinberger, Pressereferentin der Carl Zeiss AG, die Patin des Wettbewerbs in Jena ist.

An Jugend forscht können Jugendliche im Alter von 15 bis 21 Jahren teilnehmen, solange sie höchstens im ersten Jahr eines Studiums sind. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre können ihre Forschungsprojekte bei „Schüler experimentieren“ einreichen.

Die Siegerteams sind:

Karl Lais Alkhalil, Eliot Voelckel-Keith, Evan Voelckel-Keith (Kaleidoskop Jena, Staatliche Gemeinschaftsschule, Jenaplan-Schule Lobeda); Felix Lemser (Ernst-Abbe-Gymnasium); Jonathan Bund, Moritz Handrack (Jenaplan-Schule Jena); Jan Shavrin, Ronja Kluge, Julius Reuken (Carl-Zeiss-Gymnasium Jena); Matilda Schäfer (IGS „Grete Unrein“); Antonia Dittrich, Helene Meret Schrul (Jenaplan-Schule Jena); Marta Brandstädt, Luise Hermsdorf (Jenaplan-Schule Jena); Julia Peiselt, Johanna Schultz (Lobdeburgschule); Alwine Schneider, Pauline Schirmer (Ernst-Abbe-Gymnasium); Matilde Agnese Botti Marques, Johanna Peiselt (Carl-Zeiss-Gymnasium Jena); Naya Weißleder, Janne Henkel(Christliches Gymnasium Jena); Till Müller Schmied (Carl-Zeiss-Gymnasium Jena); Hugo Billert (Leonardo Freie Ganztagsschule - Gemeinschaftsschule); Darius Laska (Christliches Gymnasium Jena); Jacob Brändel, Phil Hübner, Joss Wilutzky (Christliches Gymnasium Jena); Franz Kremser (UniverSaale Jena, Freie Gesamtschule); Antonia Bockhorn, Julia Richter, Antonia Heinrich (Ernst-Abbe-Gymnasium); Alexander Ludewig, Simon Kühmel, Tom Kumpe (Ernst-Abbe-Gymnasium Jena); Maja Handke, Carla Wartini, Gregor Siebert (Jena Otto-Schott-Gymnasium Jena); Elissa Bahichaoui, Lena Hünefeld, Margarita Sivakov, (Ernst-Abbe-Gymnasium Jena); Anika Schneidewind (witelo e. V.); Marla Köhler, Anne Bergner, Deborah Bodemann (Christliches Gymnasium Jena); Maja Vivien Britsche (Christliches Gymnasium Jena); Helena von Mach, Jonas Biedermann, Danilo Götting (Carl-Zeiss-Gymnasium Jena); Melia Marie Messner, Pauline Ziegler, (Carl-Zeiss-Gymnasium Jena); Tiara Lösche, Klara Danckwerts (Carl-Zeiss-Gymnasium Jena); Neo Thiel, Henrik Hornung, Mathis Kleen (Angergymnasium); Felix Hanf, Jannik Hammerschmied, Edwin Löffler (Carl-Zeiss-Gymnasium Jena); Julia Tittelbach, Mathis Zuckschwerdt, Violeta Rueda Martín (Carl-Zeiss-Gymnasium Jena); Sina Gebhardt, Moritz Ehrhardt, Moritz Martin (Ernst-Abbe-Gymnasium Jena); Justin Reissig, Paul Töpel, Janik Elsmann (Carl-Zeiss-Gymnasium Jena); Florian Welzel, Sören Buske (Otto-Schott-Gymnasium Jena)