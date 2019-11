Jena. Eine Gruppe Jugendlicher hat in Jena auf dem Ernst-Abbe-Platz randaliert. Ein 15-Jähriger bekam eine Anzeige.

Jugendliche randalieren auf Ernst-Abbe-Platz

Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr wurde in Jena die Polizei darüber informiert, dass auf dem Ernst-Abbe-Platz mehrere Jugendliche, die Rede war von bis zu 20 Personen, randalieren sollen. Die Beamten trafen dort eine Personengruppe an und stellten die Personalien der jungen Leute fest.

Auch der Diebstahl eines Werbebanners wurde weiter verfolgt. Unmittelbar sei ein 15-Jähriger mit dem gestohlenen Banner in der Nähe angetroffen worden, hieß es am Donnerstag von der Polizei. Die Gruppe erhielt einen Platzverweis und der 15-Jährige eine Anzeige wegen Diebstahls.