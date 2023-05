Jugendliche schlagen im Paradies auf Mann ein – Streit eskaliert vor Kaufland Lobeda

Am Wochenende ist es in Jena zu zwei handgreiflichen Auseinandersetzungen mit Verletzten gekommen. (Symbolbild)

Die Meldungen der Polizei für Jena.

Ins Gesicht geschlagen

Am Freitagabend gegen 20.40 Uhr geriet ein Mann vor dem Kaufland Jena-Lobeda laut Polizei mit einer Personengruppe von vier männlichen Personen in Streit. Plötzlich und unvermittelt wurde der Geschädigte von den Personen ins Gesicht geschlagen und getreten. Dabei soll ein mutmaßlicher Täter ein rotes T-Shirt und eine blaue Hose getragen haben. Ein weiterer männlicher Täter soll schwarze Kleidung getragen haben. Ein anderer Täter soll den Geschädigten anschließend noch getreten haben. Hinweise erbittet die Polizei Jena unter Telefon 03641/81-0.

Aggressive Jugendliche verletzten Mann im Paradies

Am Freitagabend hielten sich laut Polizei zwei aggressive Personen im Jenaer Paradies auf. Zunächst befanden sie sich in der Nähe des "Strand 22". Hier bedrohten sie ein Besucherpaar mit einer abgebrochenen Flasche. Als sich das Paar entfernte folgten die Täter diesem und schlugen dem Mann mit einer Bierflasche auf den Unterarm und verletzten ihn. Die männlichen Tatverdächtigen sollen etwa 16 Jahre alt sein und blondes Haar tragen. Ein Tatverdächtiger trug laut Polizei eine weiße Weste. Der zweite Tatverdächtige soll einen dunklen Pullover getragen haben. Nach der Tat sollen die Täter gegen 22.20 Uhr im Bereich Paradiesbahnhof in eine Straßenbahn der Linie 2 eingestiegen sein.

Mehrere Betrunkene im Straßenverkehr unterwegs

Gleich mehrere Personen wurden bei routinemäßigen Kontrollen im Stadtgebiet von Jena am Wochenende, unter dem Einfluss von Alkohol im Straßenverkehr erwischt. Am Samstagmorgen wurde ein Fahrzeugführer auf der Stadtrodaer Straße kontrolliert, welcher Schlangenlinien fuhr. Im Bereich des Marktplatzes wurde ein E-Scooter Fahrer kontrolliert, er hatte einen Wert von 1,91 Promille Atemalkohol. In diesen beiden und weiteren Fällen nahmen die Beamten Anzeigen auf.

Fünf Personen mit Drogen erwischt

Bei Personenkontrollen im Stadtgebiet von Jena fanden Polizeibeamte am Wochenende in fünf Fällen unterschiedliche Betäubungsmittel. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

