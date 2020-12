Randalierer in Jena - wieder Betrugsversuche

Wiederholt Randale Jugendlicher in Jena

Eine Gruppe Jugendlicher beschädigte in der Nacht auf Sonntag an der Endhaltestelle der Straßenbahn in der Karl-Marx-Allee in Jena Mülleimer und beschädigte den Unterstand. Beim Polizeieinsatz konnten mehrere Tatverdächtige gestellt werden. Teile der Gruppierung waren bereits zuvor in der Innenstadt mehrfach durch Missachtung der aktuellen Corona-Regeln der Polizei bei einem „ungebührlichen Verhalten“ aufgefallen.

In derselben Nacht kam es weiterhin zu Übergriffen und Sachbeschädigungen an der Straßenbahnendhaltestelle in der Erlanger Allee. Dabei wurde ebenfalls die Scheibe eines Unterstandes zerstört. Da auch bereits während der Woche ähnliche Vorfälle im Stadtzentrum bekannt wurden, schließt die Polizei einen Zusammenhang nicht aus.

Die Polizei bittet in dieser Sache um Hinweise aus der Bevölkerung unter 03641 810.

Vermehrt teils perfide Telefonbetrüger in Jena

In der vergangenen Woche hat die Polizei wieder vermehrt Versuche festgestellt, bei dem unter Vorspiegelung flascher Tatsachen versucht wurde, Geld und Wertgegenstände vorwiegend älterer Menschen zu erlangen.

Die Betrugsmaschen sind laut Polizei dabei vielschichtig und perfide. Die Polizei betont, dass sie niemals unter fadenscheinigen Vorwänden verlangt, dass Vermögenswerte unter dubiosen Umständen an unbekannte Personen übergeben werden sollen. Ihr Hinweis: Lassen Sie sich nicht täuschen und befragen Sie zunächst vertrauensvoll Verwandte oder Bekannte. Ebenfalls ist es möglich, die örtliche Polizeidienststelle unter den bekannten Telefonnummern zu befragen.

Betrugsversuche sollen unbedingt gemeldet werden: Die Polizei Jena nehme solche Mitteilungen Ernst und verfolge sie.

Fahrrädern gestohlen

In der Zeit vom 2. zum 5. Dezember wurde in der Felix-Auerbach-Straße einhochwertiges E-Bike aus einem Keller gestohlen. Hinweise auf einen Tatverdächtigen gibt es bislang nicht. Aufgrund der gehäuften Fahrraddiebstähle im gesamten Stadtgebiet von Jena bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung unter 03641 810.

