Junge Diabetiker aus Jena hoch zu Ross unterwegs

Zöllnitz. Allein Jena 200 Neuerkrankungen pro Jahr: Diabeteszentrum dank Böttcher AG zu Gast auf dem Pferdehof Korbußen

Knapp 130 Kinder, Jugendliche und Eltern zog es am ersten Juni-Wochenende zu einem gemeinsamen Naturerlebnistag auf den Pferdehof in Korbußen bei Gera.

Sie alle verbindet das gemeinsame Schicksal Diabetes mellitus Typ 1. Die unheilbare Autoimmunerkrankung, bei der der eigene Körper aufgrund eines Defekts kein Insulin produziert, wird immer häufiger auch bei den Jüngsten und Heranwachsenden festgestellt.

Pro Jahr erkranken allein in Jena 200 Kinder und Jugendliche

Jedes Jahr erkranken mehr als 3000 Kinder und Jugendliche an Typ-1-Diabetes. Insgesamt sind es laut Gesundheitsbericht Diabetes mehr als 32.000 in ganz Deutschland, rund 200 davon allein in Jena. „Diabetes kommt und bestimmt das Leben des Kindes, aber auch der gesamten Familie rund um die Uhr, ein Leben lang. Für die Betroffenen beginnt mit der Diagnose eine zusätzliche Lebensaufgabe, die schnell zu Überforderung und seelischen Störungen führen kann. Umso wichtiger ist es, dass die Kinder und ihre Angehörigen möglichst schnell einen Umgang mit der Krankheit erlernen“, erklärt Conny Bartzok vom Diabeteszentrum für Kinder und Jugendliche Jena e.V. (DZKJ).

Kosten für Nachsorge werden nicht von Kassen übernommen

Der Verein bietet Beratungen und Hilfestellungen für Eltern, Lehrer und Erzieher, aber auch Großeltern und den betroffenen Kindern selbst, an. Die Kosten für diese psychosoziale Betreuung und Nachsorge werden jedoch häufig nicht von öffentlichen Trägern übernommen. So sind Bartzok und ihre Ehrenamtlichen dauerhaft auf Spendengelder angewiesen.

Jenaer Onlinehändler Böttcher AG unterstützt das DZKJ

Der Jenaer Onlinehändler Böttcher AG unterstützt das Diabeteszentrum für Kinder und Jugendliche in Jena deshalb konsequent seit mehreren Jahren. „Wir schätzen die tolle Arbeit und sehen die positiven Effekte für die Kinder und Jugendlichen. Ich habe mich deshalb entschieden, unser Engagement noch einmal zu erhöhen und in diesem Jahr insgesamt 8000 Euro zur Verfügung zu stellen“, so Udo Böttcher, Vorstand der Böttcher AG.