Junge Erwachsene bekommen Kulturarena-Besuch in Jena geschenkt

Jena. Junge Erwachsene können Konzerte der Jenaer Kulturarena aufgrund eines bestimmten Angebots kostenfrei besuchen.

Jenakultur beteiligt sich am von der Bundesregierung eingeführten Kulturpass und stellt in einem ersten Schritt 15 Kulturarena-Konzerte über die entsprechende App zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung. Junge Menschen, die 2023 ihren 18. Geburtstag feiern, also im Jahr 2005 geboren worden sind, können sich demnach von dem bereitgestellten 200-Euro-Budget des Kulturpass Tickets für die Kulturarena Jena sichern.

Die Bandbreite reiche dabei vom Eröffnungskonzert mit Cimafunk bis zu Juli oder Mine. Weitere Konzerte, aber auch die „ArenAkustik“ sowie der „kulturarenaclub“ im Kassablanca würden ab der kommenden Woche zur Verfügung stehen.

„Erleben darf nicht von den wirtschaftlichen Möglichkeiten abhängig sein“

„Für viele Jugendliche bleibt der Zugang zu Kultur monetär beschränkt. Die Möglichkeit des Erlebens von Konzerten und anderen Kulturangeboten darf aber nicht allein von den wirtschaftlichen Möglichkeiten junger Menschen und ihrer Familien abhängig sein. Deshalb unterstützen wir gern das Angebot des Bundes zunächst mit Konzerten auf der Kulturarena und hoffen, dass der Kulturpass bei einer relevanten Nachfrage auf weitere Altersgruppen erweitert wird.“, so Carsten Müller, Werkleiter von Jenakultur.

Weitere Akteure nehmen teil

Die Bundesregierung hat kürzlich den Kulturpass für junge Erwachsene eingeführt. Damit können alle jungen Menschen, die in diesem Jahr ihren 18. Geburtstag feiern, auf Kosten des Bundes auf kulturelle Entdeckungstour gehen und bekommen hierfür ein Budget in Höhe von 200 Euro zur Verfügung gestellt.

Die Kulturpass-App macht die Angebote von teilnehmenden Kulturakteuren – beispielsweise Konzertveranstalter, Kinos und Buchhandlungen – sichtbar.

