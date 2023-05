Junge Jenaerin brilliert an der Violine

Beim 27. Carl-Schroeder-Wettbewerb in Sondershausen wurden zahlreiche Preise an Nachwuchsmusiker vergeben. Im Blauen Saal der Schlosses brillierte Elsa-Johanna Staemmler aus Jena an der Violine mit einer Komposition von Manuel de Falla "Danse espaguole" begleitet wurde die Nachwuchsgeigerin von Helga Assing am Klavier.

Jena. Elsa-Johanna Staemmler aus Jena überzeugt bei Carl-Schroeder-Wettbewerb in Sondershausen

Beim 27. Carl-Schroeder-Wettbewerb in Sondershausen wurden zahlreiche Preise an Nachwuchsmusiker vergeben. Im Blauen Saal der Schlosses brillierte Elsa-Johanna Staemmler aus Jena an der Violine mit einer Komposition von Manuel de Falla „Danse espaguole“, begleitet wurde die Nachwuchsgeigerin von Helga Assing am Klavier zum Preisträgerkonzert am Sonntag. Mit 24 Punkten wurde das Prädikat hervorragender Erfolg verliehen sowie ein Sonderpreis zuerkannt.