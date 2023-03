Junge Leute aus Jena lösen einen fiktiven Rechtsstreit

Jena. Schülerwettbewerb „Jugend debattiert“ an der Uni Jena

Erfolgreich debattieren muss gelernt sein. Die richtigen Für- und Gegenargumente zu finden, um das Gegenüber vom eigenen Standpunkt zu überzeugen, ist gar nicht so einfach. In der Landesqualifikationsrunde des Schülerwettbewerbs „Jugend debattiert“, treten Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klassen in zwei Altersstufen an, um ihre Argumente zu einem vorgegebenen Thema auszutauschen. Die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena wird am 27. März erstmals Gastgeberin der Landesqualifikation dieses Wettbewerbs in Thüringen sein.

Und während die einen sich mit den Grundlagen des Debattierens beschäftigen, erproben die anderen ihre Fähigkeiten während des Jenaer „Schüler-Moot-Courts“. Die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Uni Jena richtete zusammen mit dem Thüringer Oberlandesgericht zum mittlerweile fünften Mal den „Schüler-Moot-Court“ aus, in dem Schülerinnen und Schüler einen fiktiven Rechtsstreit lösen. Der große Finaltag am Thüringer Oberlandesgericht ist dann der 6. Juli.