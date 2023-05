Junge Menschen führen „Konferenz der Tiere“ in Jena auf

Jena. Das Tanztheater Jena lädt am 4. und 11. Juni zu einem neuen Stück im Volksbad ein. Bei den Proben gab es einige Herausforderungen.

Das Tanztheater Jena führt am 4. und 11. Juni die „Konferenz der Tiere“ um 16.30 Uhr im Volksbad Jena auf. An dem Theaterstück haben rund 20 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene über ein halbes Jahr geprobt.

Dabei sei das Projekt etwas ganz besonderes. Denn von den Kulissen bis hin zur Mitgestaltung und Ideenfindung konnten sich alle einbringen. „Wir waren wirklich erstaunt mit welcher Energie und welchen Einfallsreichtum die Kinder das Stück des Kinderbuchautors Erich Kästner entwickelt haben“, sagt Sonia Castellanos die choreografische Leiterin des Stücks.

Kulisse gemalt von Ella, Kind links Ella, Kind rechts Amalia Foto: Nancy Droese

Starke Altersdurchmischung

Gemeinsam mit der Theaterpädagogin Sonja Theidel und der Texterin Nancy Droese hat sie die Akteure über die monatelange Arbeit begleitet. „Das Schwierigste und gleichzeitig Beste in der ganzen Zeit war sicher die Altersdurchmischung. Es war fantastisch zu sehen, wie die Kinder in der ganzen Zeit innerlich gewachsen sind. Man muss wissen, dass dieses Stück außerhalb des normalen Unterrichts in unserem Verein entstanden ist. Alle Kinder haben sich an zahlreichen Probetagen getroffen. Da ist es auch klar, dass immer mal einer nicht da ist. Eine echte Herausforderung.“

Insgesamt 17 Szenen kamen während der Arbeitszeit so zusammen. Dass die letzte Probe vor der Aufführung nun auch mit Kulissen abgehalten werden konnte, ist auch der Mitarbeit zahlreicher junger Künstler zu verdanken. Ein Malwettbewerb brachte ihre Bilder auf die Bühne. So ist nun auch die Jenaer Keksrolle Teil des Stückes.

Tickets sind im Vorfeld über die Tourist-Information Jena erhältlich sowie am Veranstaltungstag bei noch freier Kapazität vor Ort am Volksbad.