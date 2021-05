Junge Menschen wollen Jena mitgestalten

Jena. Ideen und Ergebnisse der Kinder- und Jugendkonferenz: In Nord entsteht nun die Parkour-Anlage

Mehr als 38.000 junge Menschen im Alter unter 27 Jahren leben in Jena. Sie möchten die Stadtteile, in denen sie leben, mitgestalten. Um den Interessen der jungen Menschen in Jena einen Raum zu geben, koordinierte der Demokratische Jugendring in Zusammenarbeit mit den Jenaer Kinder- und Jugendeinrichtungen und dem Jugendparlament bereits zum zweiten Mal die stadtteilbezogenen Kinder- und Jugendkonferenzen (KiJuKo).

Als Experten ihrer Lebenswelt kamen die Kinder und Jugendlichen am 6. Mai bei fünf Konferenzen digital zusammen und diskutierten einen ganzen Tag über die Gestaltung ihrer Stadtteile. Die Konferenzen wurden von den Mitarbeitern der Kinder- und Jugendzentren, Streetworkern und Schulsozialarbeitern begleitet.

Jena-Ost: Skatepark auf dem Gries

In Jena Ost waren sichere Schulwege, Umweltschutz und gestaltbare Freizeitflächen wichtige Themen. Das Jugendzentrum Eastside begleitete die Konferenz. Die zukünftige Gestaltung des Gries-Platzes beschäftigte die Kinder und Jugendlichen. Sie gestalteten deshalb über das Computerspiel Minecraft ihren perfekten Stadtteil mit einem Skatepark samt Feuerstelle auf dem Gries. Überdachte Orte zum Treffen für junge Menschen und verschiedene öffentlichen Sportflächen wie ein Basketballplatz, ein Volleyballplatz und Tischtennisplatten wurden von den Konferenzteilnehmern geplant.

Zentrum:Johannisstraße begrünen

Im Stadtteil Mitte waren die Baustellen der Stadt ein wichtiges Thema. Die Straßensozialarbeit Zentrum/West, die JG-Stadtmitte und das Fanprojekt hatten eine verspielte virtuelle Oberfläche entworfen, auf der sich die Teilnehmer unter anderem über Nachhaltigkeit und Ökologie sowie die Verfügbarkeit des öffentlichen Raumes für junge Menschen austauschten. Ein großer Wunsch, der sich dabei abzeichnete, war mehr Grünfläche in der Innenstadt. So gründete sich auch eine AG zur Begrünung der Johannisstraße.

Winzerla: Internetcafé und Umwelt-AG

An den digitalen Thementischen des Freizeitladens und des Jugendzentrums Hugo in Winzerla kristallisierte sich Umweltschutz als zentraler Punkt heraus. Um sich dieses Themas anzunehmen, wurde eine AG gegründet. Außerdem entstand der Wunsch nach einem Internetcafé und nach kostenfreier Nutzung des Nahverkehrs.

Lobeda:Eishalle und Beleuchtung

Die Lobedaer Kinder und Jugendlichen entwickelten mit dem Jugendzentrum Klex die Idee einer Eishalle für ihren Stadtteil. In der alten Schwimmhalle stellten sie sich einen Indoor-Spielplatz vor. Des Weiteren gab es den Wunsch nach mehr Beleuchtung in dunklen Gassen und Ecken des Stadtteils, damit junge Menschen sich auch abends sicherer fühlen können.

Jena-NordParkour-Anlange wird gebaut

Beim Jugendzentrum Polaris in Jena Nord wurde während der KiJuKo eine digitale Zukunftswerkstatt geplant. Am Egelsee sahen die jungen Menschen Bedarf an Freizeitflächen wie beispielsweise Treffpunkte mit Feuerstelle, ein Café, einen Nachtclub und Sportanlagen.

Die Idee zu einer Parkour-Anlange in Jena-Nord entstand bei einer ersten Beteiligungskonferenz 2016. Nach einem langen Weg der Planung wird sie nun auf dem Gelände neben der Montessori-Schule gebaut.

„Dies ist ein toller Erfolg. Doch nicht alle Projekte sollten so viel Zeit in Anspruch nehmen“, sagt Sandy Halle vom Demokratischen Jugendring. „Um Beteiligung für Kinder und Jugendliche positiv erfahrbar zu machen, ist die zeitnahe Umsetzung ein wichtiger Faktor.“ Hier sei die Stadtgesellschaft gefragt, diese Beteiligungsprozesse zu unterstützen.

Alle Ergebnisse der KiJuKo und der am 27. Mai stattfindenden stadtweiten jugendWERKSTADT werden im Juli auch im Jugendhilfeausschuss vorgestellt.