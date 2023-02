Junge nach Unfall in Dorndorf-Steudnitz unter Schock

Bei einem Unfall an der Kreuzung Bundesstraße 88/Am Hankelsberg sind in Dorndorf-Steudnitz zwei Autos zusammengestoßen.

Zu einem Unfall ist es am Donnerstagvormittag in Dorndorf-Steudnitz gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte gegen 10.20 Uhr ein 67-jähriger Peugeot-Fahrer aus Richtung Camburg kommend von der Bundesstraße 88 nach links in die Straße Am Hankelsberg abbiegen. Dabei habe er einen entgegenkommenden Peugeot übersehen, die beiden Autos stießen zusammen.

Ein 11-jähriger Junge, der gemeinsam mit dem 63-jährigen Fahrer in dem anderen Peugeot saß, erlitt bei dem Unfall einen Schock und wurde vor Ort medizinisch betreut. Verletzt wurde er ebenso wie die beiden Männer jedoch nicht.

Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Dornburg-Camburg vor Ort. Die Einfahrt zur Straße Am Hankelsberg war für die Beräumung der Unfallstelle bis circa 12.45 Uhr gesperrt.

