Junge Waliser besuchen Jenaer Firma

Jena. Auf dem Programm für die zwölf Jugendlichen standen Betriebsabläufe kennenlernen und eine Wanderung.

Junge Auszubildende aus Wales besuchten die Somag AG. Das Unternehmen arbeitet mit dem Bildungsdienstleister ÜAG zusammen. Die Azubis (Engineering Students) im Alter zwischen 16 und 18 Jahren lernten an diesem Tag einen großen Teil der Montage- und Prüfprozesse, die Funktion der Endgeräte und die Verkaufsabwicklung kennen. Zum Mittag brannte der Rost. Am Nachmittag wanderte die Gruppe auf den Fuchsturm. Zwölf Jungen und Mädchen und zwei Betreuer gehörten der Gruppe an.

Da es für die ÜAG in so kurzer Zeit nicht möglich war, Firmen zur Betreuung von je zwei Praktikanten zu gewinnen, hat sich die Somag AG angeboten, die ganze Gruppe für einen Tag nach Göschwitz einzuladen und komplett zu betreuen.