Jungen-Streich führt Mädchen auf Baustellen-Dach in Jena

Jena. Die Mädels suchten etwas, das ihnen zuvor gestohlen wurde.

Durch einen "Dumme Jungen-Streich" mussten am Sonntagnachmittag drei junge Mädchen Bekanntschaft mit der Polizei machen, heißt es in einer Meldung. Ein besorgter Anwohner meldete der Polizei, dass drei Personen auf dem Dach einer Baustelle in der Karl-Marx-Allee umherklettern. Bei der Überprüfung trafen die Beamten drei Mädchen im Alter zwischen 11 und 13 Jahren an. Sie sagten aus, dass einem der Mädchen der Schlüssel von unbekannten Jungs weggenommen wurde und diese anschließend den Schlüssel auf das Dach schmissen, sodass den drei Mädchen nichts anderes übrig blieb, als den beschwerlichen und gefährlichen Weg auf das Dach des Baustellenobjektes auf sich zu nehmen. Die Kinder wurden durch die eingesetzten Beamten unversehrt an die Eltern übergeben.