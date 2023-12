Jungfernfahrt für Lichtbahn in Jena: Nahverkehr schickt neue Straßenbahn auf Premierenfahrt

Die erste Lichtbahn ging am Sonnabend in Jena auf ihre Jungfernfahrt.

Jena Der 16. Dezember ist ein historisches Datum in der Jenaer Straßenbahngeschichte. Was die Fahrgäste nun erwartet.

Die neue Lichtbahn des Jenaer Nahverkehrs ist am Sonnabend zu ihrer Jungfernfahrt gestartet: Der Wagen 801 rückte am Vormittag aus dem Betriebshof in Burgau aus, fuhr mit Ehrengästen nach Lobeda-Ost und anschließend zurück zum Startpunkt.

Der Hersteller Stadler baut die neuen Zweirichtungsfahrzeuge vom Typ Tramlink im spanischen Valencia. Jena hat die Straßenbahnen in zwei Längen geordert. Zunächst startet der Betrieb mit zehn Fahrzeugen des 42 Meter langen Typs. Nach den Inbetriebnahme- und Zulassungsprozeduren und den ersten Fahrerschulungen gehen die Bahnen nun sukzessive in den Fahrgastbetrieb. Die erste Bahn soll am Samstagnachmittag auf der Linie 5 im öffentlichen Betrieb fahren.

Diese Verbesserungen bringen die neuen Wagen für die Fahrgäste

Die neuen Bahnen sind komplett barrierefrei: Das Ein- und Aussteigen kann auch für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste ohne Klapprampe und ohne Mitwirken des Fahrpersonals erfolgen. Die Fahrzeuge sind um wenige Zentimeter breiter als die bisherigen Modelle, was aber mehr Platz und Bewegungsfreiheit bringt. Durch die deutlich größere Länge finden 241 Personen im Fahrzeug einen Platz. Neu sind ein verbessertes Fahrgastinformationssystem und ein über GPS steuerbares, effizientes Klimatisierungssystem, das Wärme der Fahrmotoren zurückgewinnt.

Die Begrüßungszeremonie fand auf dem Betriebshof in Burgau statt. Foto: Tino Zippel / fmt

Das Land Thüringen fördert die Anschaffung gemeinsam mit dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mit 24,5 Millionen Euro. „Der Öffentliche Personennahverkehr ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Daseinsvorsorge, einer nachhaltigen Mobilitätswende und der Klimapolitik“, sagte Thüringens Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Die Linke).

Für weitere Bestellungen soll es ebenfalls Fördermittel geben

Weitere zwölf Straßenbahnen werden über Los 2 mit einer Förderung von 22,1 Millionen Euro aus Landesmitteln finanziert. Zuschüsse für neun weitere Straßenbahnfahrzeuge werden geprüft. Die Straßenbahn-Neubeschaffung ist nur ein Teil des mit 153 Millionen Euro taxierten Nahverkehrsprojektes. Notwendig sind auch Infrastrukturmaßnahmen im Liniennetz und der Umbau des Betriebshofes.

Der Jenaer Nahverkehr hat zehn der alten Niederflurbahnen nach Lodz verkauft. Die ersten Fahrzeuge sind dort eingetroffen, neu lackiert und im Innenraum aufgearbeitet worden. An diesem Wochenende sollen sie auch dort ihre erste Runde drehen.

