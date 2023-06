JUniKinder der Universität Jena und des Studierendenwerks feiert 15-Jähriges Bestehen

Jena. In der Einrichtung werden Kinder ab dem dritten Lebensmonat betreut.

Seit 15 Jahren können Kinder in der flexiblen Kinderbetreuungseinrichtung JUniKinder auf dem Campus der Friedrich-Schiller-Universität Jena betreut werden. In Kooperation mit der Uni Jena ermögliche das Studierendenwerk Thüringen, dass eine Betreuerin und Studierende mit Erfahrung in der Kinderbetreuung stundenweise auf bis zu zehn Kinder aufpassen, während ihre Eltern zum Beispiel für eine Prüfung lernen, Zeit für einen Seminarbesuch oder das Schreiben ihrer Abschlussarbeit brauchen, wie es in einer Pressemitteilung des Studierendenwerks Thüringen heißt.

„Dieses Angebot ist ein Segen“

Zu ihnen gehört unter anderem Eva Jäger-Ungvari, Studentin der Evangelischen Theologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Mutter des dreijährigen Bennos. Ihn bringt die Studentin vor allem dann zu den JUniKindern, wenn sie eine Betreuung braucht, die über die Betreuungszeiten der Kita hinausgehen. Denn: Die flexible Kinderbetreuung sei täglich von 8:00 bis 20:00 Uhr (freitags bis 16:00 Uhr) geöffnet - eine Vorausbuchung der Betreuung ist erforderlich. „Dieses Angebot ist ein Segen“, meint die Studentin und ist froh, dass es die flexible Kinderbetreuung gibt. Auch mit dem Team ist sie sehr zufrieden: „Ich weiß meinen Sohn hier in guten Händen und bin dankbar für die Betreuung“.

Kinder werden bereits ab dem vollendeten dritten Lebensmonat aufgenommen. Die Betreuung kostet für Studierende der staatlichen Thüringer Hochschulen 5 Euro pro zwei Stunden. Die Kinderbetreuung richte sich laut Mitteilung vor allem an Studierende mit Kindern, stehe aber auch anderen offen. red