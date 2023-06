Jury kürt das Gewinnerbild des Malwettbewerbes für Kinder in Jena

Jena. Der Wettbewerb stand unter dem Motto: „Kindgerechte Mobilität für alle!“. Ein Bild stach beim Wettbewerb besonders hervor.

Die Jury des Malwettbewerbes zum Weltkindertag in Jena trat zusammen und sichtete die eingesandten Bilder. Wie jedes Jahr waren die Kinder der Stadt eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen.

Das Thema lautete: „Bahn frei, Kartoffelbrei! – Kindgerechte Mobilität für alle!“, und orientiert sich an der städtischen „Woche der Mobilität“, in die das Weltkindertagsfest in diesem Jahr fällt. Auch wenn die Teilnahme etwas unter der üblichen Größenordnung lag, fiel es der Jury schwer, aus den über 50 Einsendungen einen Gewinner zu küren.

Doch schließlich waren sich alle einig: Willi Lucas, 8 Jahre, Schüler der zweiten Klasse der Talschule hat das Thema originell und witzig umgesetzt und geht damit als Gewinner hervor. Sein Bild dient als Vorlage für das Plakat, das schon bald in ganz Jena zum Weltkindertagsfest am 20. September auf die Rasenmühleninsel einladen wird.