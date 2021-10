Kabel durchtrennt, Anhänger und Koffer gestohlen

Das sind die Polizeimeldungen aus Jena.

Der Mitarbeiter einer Firma für Verkehrsleittechnik meldete der Polizei am Montagmorgen, dass eine Zuleitung an der Camsdorfer Brücke gekappt wurde, heißt es in einer Meldung. Mit einem unbekannten Werkzeug durchtrennte der oder die Täter das Kabel und verursachten folglich einen Sachschaden von etwa 1200 Euro.

Anhänger gestohlen

Im Laufe der vergangenen Woche haben Unbekannte aus einem Hinterhof in der Seidelstraße in Jena einen Anhänger entwendet. Dies teilte ein Zeuge am Montagmittag der Polizei mit. Der oder die Täter begaben sich durch ein geschlossenes Tor in den Hof, stahlen folglich den Anhänger und entfernten sich mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Eine durchgeführte Nahbereichsfahndung führte nicht zum Auffinden des Diebesgutes.

Graffiti gesprüht und Auto beschädigt

In der Mittelstraße in Jena haben unbekannte Schmierfinken ein Graffiti auf eine Hauswand aufgesprüht. Der Schriftzug ist etwa einen mal einen Meter groß, heißt es in der Polizeimeldung. Vermutlich fiel beim Anbringen die Sprühflasche herunter und ging kaputt, sodass ein davor geparktes Auto ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Hinweise zu den Tätern liegen aktuell nicht vor.

Koffer geht auf unfreiwillige Reise

Einen Kellereinbruch in der Carolinenstraße in Jena meldete am Montagnachmittag ein 70-jähriger Mann. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zum Kellerbereich, zogen anschließend die Türscharniere der Kellertür heraus und entwendeten anschließend durch den entstandenen Spalt ein Kofferset, welches im Keller verstaut wurde. Der entstandene Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

