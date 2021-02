Kabel von Laterne in Wohnung verlegt - Maskenverweigerer trotz Hausverbot einkaufen

Kabel von Laterne in Wohnung verlegt

Eine 43-Jährige aus Hermsdorf teilte am Donnerstagabend der Polizei mit, dass sie soeben einen Bewohner des Grünstädter Platzes beobachte konnte, wie dieser ein Stromkabel einer Straßenlaterne in seine Wohnung verlegte. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass das Kabel professionell bis zu einem Eingang verlegt und hier durch ein Loch in der Wand in den Keller zu einem Stromverteilerkasten geführt wurde. Es wird vermutet, dass vielleicht der Erdanschluss der Straßenlaterne defekt ist und dies mit dem Kabel überbrückt wurde, dass die Laterne trotzdem in Betrieb genommen werden kann.

Maskenverweigerer geht trotz Hausverbot einkaufen

Negativ aufgefallen ist zum wiederholten Mal ein 60-Jähriger in Kahla. Der Mann weigert sich einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und hat aus diesem Grund bereits ein Hausverbot bei einem Lebensmittelmarkt. Am Donnerstag gegen 10.15 Uhr widersetzte sich der Mann aber erneut den Regelungen und wollte in dem Markt einkaufen gehen. Die Polizei stellte den Mann fest. Er muss sich nun wegen Hausfriedensbruch verantworten.

Erfolgloser Kellereinbruch

Ein vermutlich versuchter Diebstahl wurde am Donnerstagabend in Jena bekannt. Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei und gab an, dass durch seine Kamera eine fremde Person in den Morgenstunden aufgenommen wurde, die sich an Kellerverschlägen zu schaffen machte. Der unbekannte Täter betrat das Mehrfamilienhaus in der Brändströmstraße über die geöffnete Hauseingangstür. Doch scheinbar ist der vermeintliche Langfinger nicht fündig geworden, denn dem ersten Anschein nach wurde nichts entwendet.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Kellereinbrüche in Jena.

