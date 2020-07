Eisenberg. Pucklitsch jetzt auch für IT und Finanzen im SHK zuständig

Kämmerer übernimmt zusätzliche Abteilung im Landratsamt SHK

Frank Pucklitsch ist seit 1. Juli neuer Leiter der Abteilung Zentrale Verwaltung im Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises. Der 41-jährige, gebürtige Schleizer ist bereits seit 2011 Kämmerer in der Kreisverwaltung. Jetzt ist der studierte Diplom-Verwaltungswirt zusätzlich noch für die Fachämter Organisation/IT-Service, Personalamt und Rechtsangelegenheiten, Finanzen und Beteiligungsmanagement, Zentrale Dienste sowie das Schulverwaltungsamt verantwortlich.

Die Zentrale Verwaltung sichere, dass die Fachämter des Landratsamtes mit den nötigen personellen, finanziellen, technischen und räumlichen Ressourcen ausgestattet und das Vermögen des Landkreises erhalten werden, umschreibt Frank Pucklitsch sein Aufgabenfeld. „Die größte Herausforderung der kommenden Jahre wird zweifelsohne die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung“, erklärt er. Die Bürger erwarteten zunehmend, dass Verwaltungsleistungen online angeboten werden und rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Dies alles müsse geplant, koordiniert und am Ende auch finanziert werden. Die Digitalisierung werde aber auch die Effizienz und Qualität der Arbeit erhöhen sowie am Ende Kosten sparen helfen.

Im Bereich Finanzen sei das Ziel weiterhin, ausgeglichene Haushalte aufzustellen und positive Jahresabschlüsse zu erreichen. „Dies kann aber nur gelingen, wenn der Kommunale Finanzausgleich auf ein neues Fundament gestellt wird und die Bedarfe der Kommunen, insbesondere auch der Gemeinden, stärker berücksichtigt werden“, so Frank Pucklitsch. Dazu will er sich weiter in den Arbeitsgruppen beim Thüringischen Landkreistag einbringen.