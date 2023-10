Philipp Spröte und Gertraude Remer werben für die Lesung "Erich Kästner - mit Lust, Laune und ernsten Gedanken" in Kahla.

„Kästner-Expertin“ liest in Kahla

Kahla. Zu einer Lesung und Diskussion über das Werk von Erich Kästner wird in Kahla eingeladen.

Zur Lesung „Erich Kästner – mit Lust, Laune und ernsten Gedanken“ wird an diesem Freitag, 20. Oktober, um 19 Uhr in den Kleinen Rathaussaal von Kahla eingeladen. Gertraude Remer aus Jena wird zunächst in einem circa 45-minütigen Vortrag „durch Kästners Leben und seine Bücher führen“ und eine anschließende Diskussion leiten.

Gertraude Remer ist so etwas wie eine „Kästner-Expertin“, sagt Philipp Spröte vom Demokratieladen Kahla. Ziel der Veranstaltung sei es, für Literatur zu begeistern und gleichzeitig einen Anknüpfungspunkt zum geplanten Gedenkort zur Bücherverbrennung in Kahla zu schaffen. Erich Kästner selbst hatte miterleben müssen, wie seine Bücher während der NS-Zeit verbrannt wurden – und erneut 1965 von „radikalen katholischen Jugendlichen“, wie Gertraude Remer sagt.

„Witzig, kritisch und zutiefst humanistisch“

Sie selbst ordnet Kästners Werke als „witzig, kritisch und zutiefst humanistisch“ ein. Gleichzeitig hätten sie einen großen Bezug zur heutigen Zeit. „Das ist doch alles, was man sich von einem Schriftsteller wünschen kann“, so Remer. Kästners „Sternstunde“ seien vor allem die Gedichte für Erwachsene und all seine Werke für Kinder.

Die Lesung wird von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) in Kooperation mit dem Demokratieladen veranstaltet. Der Eintritt ist frei.