Kahla: 19-Jähriger wirft 20-Jährigen Bierflasche ins Gesicht

Kahla. Ein 20-Jähriger ist bei einem Angriff mit einer Bierflasche im Gesicht verletzt worden. Die Polizei traf den Angreifer schlussendlich in den eigenen vier Wänden an.

Bei einem Streit am Sportplatz in Kahla hat am Samstagabend ein 19-Jähriger einem 20-Jährigen eine Bierflasche ins Gesicht geworfen und im Gesicht verletzt. Laut Polizeiangaben gerieten die Männer zuvor in Streit. Der 19-Jährige flüchtete anschließend von der Szenerie.

Er konnte allerdings erheblich alkoholisiert an seiner Wohnanschrift angefunden werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Er muss sich nun wegen Gefährlicher Körperverletzung verantworten. Das Opfer wurde durch Rettungskräfte in die Zentrale Notaufnahme nach Jena gebracht.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.