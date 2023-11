Kahla schmückt sich für Adventszeit

Kahla. Der Bauhof hängt die Weihnachtsbeleuchtung in der Kahlaer Altstadt auf.

Stephan Aber (links) und David Junge vom Bauhof der Stadt Kahla hängen am Dienstagmorgen die Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt auf. „Willkommen in Kahla“: So begrüßt bald wieder der Schriftzug die Gäste. Dank Bereitstellung der Drehleiter von der Freiwilligen Feuerwehr konnte der Schmuck wieder in der Höhe angebracht werden.

Der Weihnachtsbaum soll in der kommenden Woche am Markt aufgestellt werden, sodass adventliche Stimmung nach dem Totensonntag aufkommen kann. Der Weihnachtsmarkt ist am zweiten Advent (12. Dezember) auf dem Markt mit einem Programm sowie Aufführungen von Schulen und Kindergärten geplant.