Die Stadt Kahla muss auf zukunftweisende Projekte vorerst verzichten. Wegen einer Haushaltssperre können derzeit keine freiwilligen Aufgaben angeschoben werden. Und auch sonst sieht es im städtischen Haushalt perspektivisch klamm aus.

Bereits Ende September musste die Stadt die Haushaltssperre verhängen. Wie Kämmerin Kati Günther sagt, sind Einbrüche bei den Gewerbesteuereinnahmen ausschlaggebend. So fließen 2020 etwa eine Million Euro weniger als anfangs angenommen. Wegen der Corona-Pandemie gingen auch die Einnahmen durch die Einkommenssteuer zurück. Außerdem musste die Kommune Mehrausgaben aufgrund der Pandemie verbuchen. Darunter fallen höhere Reinigungskosten im Freibad sowie Hygieneschutzmaßnahmen im Rathaus, „das summiert sich“, sagt Günther.

Tourismuskonzept muss warten

Für Bürgermeister Jan Schönfeld (parteilos) ist die Haushaltssperre insofern schmerzlich, weil dadurch Zukunftsprojekte auf Eis gelegt werden, darunter auch die Planungen für ein gemeinsames Tourismuskonzept mit den umliegenden Kommunen sowie ein Masterplan für die Entwicklung der Saaleaue. Auch die ausgeschriebene Stelle für einen Marketing- und Öffentlichkeitsmitarbeiter sei aufgehoben worden. Die Stelle des Bademeisters werde aber neu besetzt, dazu liefen bereits Bewerbungsgespräche. Freiwillige Ausgaben im sozialen, sportlichen oder kulturellen Bereich können während einer Haushaltssperre nicht geleistet werden. Die Sanierungsmaßnahmen für eine verbesserte Wasserfilterung im Freibad konnten indes zuvor beendet. Die weiteren Arbeiten an der Kanalisation müssten nun warten, theoretisch habe die Stadt dafür noch zwei Jahre Zeit.

Klare Ansagen von Politik gefordert

„Im Moment ist das Haushaltsloch so groß, dass ich keine Chance sehe, es zu schließen“, sagt Schönfeld. Die vom Freistaat Thüringen überwiesenen Stabilisierungszuweisungen über gut 450.000 Euro könnten die eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen nicht deckten, sagt die Kämmerin.

Der Bürgermeister fordert klarere Ansagen seitens des Landes: „Wenn die Politik in der Zeitung die Aussage macht, es fließen Gelder wie 2019, dann frage ich mich: Auf was bezieht sich das?“ Treffe das auf die Schlüsselzuweisungen oder die Gewerbesteuer-Einnahmen zu?

Die Gewerbesteuer ist ohnehin ein fragiles Element in den kommunalen Haushalten, dem ist sich der Bürgermeister bewusst. „Es sind bewegliche Einnahmen“, sagt er, die immer mit Augenmaß in den Haushalt einzuplanen sind. „Aber für 2021 ist es gar nicht abzusehen“, sagt Schönfeld. So ist auch in der Kämmerei derzeit nicht an die Aufstellung eines Haushaltes für kommendes Jahr zu denken.