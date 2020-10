Dass es am Sonnabend ausgerechnet auf dem Gries in Kahla die Feierstunde zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit gab, lag möglicherweise an einer Frage von Thomas Röder aus Schorndorf im Jahr 2019.

Die Vertreter des Kahlaer Städte-Partnerschaftsvereins hatten ihre Freunde in Baden-Württemberg besucht. Und dort kam man auf die Eiche zu sprechen, die vor neun Jahren unterhalb der Saalebrücke in Kahla gepflanzt wurde. „Thomas Röder hatte gefragt, was denn eigentlich der Baum macht, der mal gepflanzt wurde“, sagte Dieter Stops (68), seit 2014 Vorsitzender des Kahlaer Städte-Partnerschaftsvereins.

Den Baum, der 2011 anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft gepflanzt wurde, gab es noch. Durch den späteren Bau der Skater-Bahn rückte die Stiehl-Eiche allerdings nicht nur räumlich etwas in den Hintergrund auf dem Gries, sondern auch ein wenig in Vergessenheit. „Wir haben uns an sie erinnert. Dank der Stadt und des Bauhofes wurde der Platz um die Eiche in den vergangenen Tagen etwas aufgehübscht“, sagte Stops.

Und dann hatten Unbekannte den Stamm in der Mitte möglicherweise mit einem Messer geschnitzt.

Wolfgang Schmidl, auch Vereinsmitglied, nahm sich der Sache an. Er beseitigte einige Schwachstellen am Baum. Am Sonnabend war der Stamm mit einer Bandage eingewickelt. „Das ist Baumwachs, Lehm und Jute. Sie geben dem Baum an dieser Stelle den nötigen Halt. Wenn sich der Stamm an dieser Stelle stabilisiert hat, fällt die Jute ab“, sagte Stops.

Vor der Eiche steht seit Sonnabend eine Stehle mit einem Schild. Darauf steht eine Widmung in Anerkennung der Städte-Partnerschaft. Dieter Stops durfte zusammen mit Marion Rube, der Vertreterin aus Schorndorf und zuständig für die Städtepartnerschaft mit Kahla, das kleine Schild enthüllen.

Davor hatte Kahlas Bürgermeister Jan Schönfeld die knapp 30 Gäste begrüßt. Die Laudatio hielt Stadtrat Frank Hellwig (62). Er lebte bis 1996 in Essen, ehe er nach Kahla zog. Sein Blick auf 30 Jahre Deutsche Einheit war ein sehr persönlicher, da er 1990 noch Bürger der BRD war.

Im kommenden Jahr steht die nächste Feier für die beiden Vereine aus Kahla und Schorndorf an: 30 Jahre Städtepartnerschaft. 1991 wurden die Verträge unterzeichnet. Wie das Jubiläum begangen ist, konnte Stops noch nicht sagen. „Wir werden aber das Ereignis entsprechend würdigen, wahrscheinlich in beiden Städten.“

Nach der Enthüllung des Schildes ging es für die beiden Delegationen nach Jena zu einer Stadtführung. Die Anfänge der Städte-Partnerschaft lagen im kirchlichen Bereich, schon vor 60 Jahren, berichtet Hellwig. „Gleich nach der Wende fuhren Vertreter aus Kahla mit dem Zug nach Schorndorf. Und die Kahlaer wurden mit Blasmusik empfangen“, sagte Hellwig.

Neben der Stadt Schorndorf hat der Kahler Verein seit 2016 Kontakte nach Castelnovo ne’ Monti in Italien. „Vielleicht bekommen wir auch mit Castelnovo eine Städtepartnerschaft hin“, sagte Stops.