Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kahlaer Bürgerbus fährt neue Haltestellen an

Auf einen neuen Fahrplan für den Bürgerbus macht der Verein für Behinderte Kahla aufmerksam. So können ab Mittwoch, 5. Februar, Senioren und beeinträchtigte Bürger auch in Löbschütz zusteigen, um zu den Einkaufsmärkten in der Innenstadt zu gelangen.

Verein für Behinderte in Kahla nahm den Service vor etwa einem Jahr auf

Von dort habe es zuletzt verstärkt Nachfragen nach dem Angebot gegeben. Zudem werden die Richard-Denner-Straße und die Hohe Straße angefahren.

Den Service hat der Verein für Behinderte vor gut einem Jahr aufgenommen, da der einzige Lebensmittelversorger im Neubaugebiet schloss. Die Fahrgäste haben immer anderthalb Stunden Zeit, um Einkäufe zu erledigen oder Kaffee zu trinken, bis sie wieder vom Bus an den jeweiligen Haltestellen aufgesammelt werden. Für Hin- und Rückfahrt wird eine Fahrtkostenspende von 4 Euro genommen.

Die Abfahrten jeden Mittwoch: 9.03 Uhr Franz-Lehmann-Straße, 9.07 Uhr Richard-Denner-Straße 10, 9.10 Uhr Seniorenwohnen Am Langen Bürgel, 9.12 Uhr Hohe Straße 17-19, 9.16 Uhr Kaufhalle „Lidl“ (Bedarfshalt am Behindertenparkplatz), 9.17 Uhr Netto Bahnhofstraße, 9.19 Uhr Behindertenparkplatz bei „Kik“, 9.21 Uhr Nahkauf Bachstraße, 9.25 Uhr Parnitzberg 25, 9.26 Uhr Kreuzung Parnitzberg - Fritz-Ebert-Straße, 9.28 Uhr Reise-Eck Rudolstädter Straße, 9.33 Uhr Markt über Roßstraße, 9.38 Uhr Einkaufsmeile am Bahnhof, 9.50 Uhr Neubaugebiet in der Neustädter Straße in Löbschütz, 9.55 Uhr Markt, 9.57 Uhr Tegut, Kik (Abfahrt jeweils anderthalb Stunde später).